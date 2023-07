Nuova VPN con 2,11 euro al mese: è possibile con QUEST'OFFERTA

Attivare una nuova VPN diventa ancora più conveniente: grazie all”offerta appena lanciata da CyberGhost, infatti, è ora possibile accedere ad una VPN illimitata e sicura con una spesa di appena 2,11 euro al mese anziché 11,99 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per una sottoscrizione complessiva di 27 mesi.

Si tratta di un’offerta completa che consente l’accesso a tutte le funzionalità di CyberGhost, una delle migliori VPN sul mercato e un vero e proprio punto di riferimento del settore per rapporto qualità/prezzo. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, in modo da raggiungere il sito ufficiale di CyberGhost.

Perché l’offerta di CyberGhost è quella giusta per attivare una nuova VPN

Con CyberGhost è possibile accedere ad una VPN completa e ricca di vantaggi. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

connessione senza limiti di banda e di traffico dati per un utilizzo davvero senza limiti della rete VPN

e di traffico dati per un utilizzo davvero senza limiti della rete VPN crittografia a protezione dei dati di connessione

a protezione dei dati di connessione politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento

che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento un network di oltre 9 mila server sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo la possibilità di sfruttare app ufficiali per tutti i principali sistemi operativi in modo da accedere alla rete VPN da qualsiasi dispositivo

l’utilizzo della VPN fino a 7 dispositivi in contemporanea

Per accedere all’offerta di CyberGhost è, quindi, possibile sfruttare l’offerta in corso. La promozione prevede l’attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Si tratta dell’occasione giusta per poter accedere ad un’offerta davvero completa e vantaggiosa.

In questo modo, il costo si riduce ad appena 2,11 euro al mese, invece che 11,99 euro al mese. In più, ci sono 45 giorni di tempo per esercitare la Garanzia soddisfatti o rimborsati. Per tutti i dettagli sulla promozione e per iniziare subito a sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.