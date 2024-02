Nuova offerta Disney+: prezzo scontato a 1,99 €/mese per 3 mesi

Disney+ è in offerta flash: la piattaforma di streaming di Disney, infatti, è disponibile oggi al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per 3 mesi, senza vincoli di alcun tipo e con accesso completo a tutto il catalogo di contenuti disponibile sulla piattaforma (film, serie TV, documentari etc.).

La promozione lanciata oggi e valida fino al prossimo 14 di marzo riguarda il piano Standard con pubblicità. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Disney+ e attivare l’abbonamento. Bastano pochi secondi per poter assicurarsi un accesso illimitato alla piattaforma con un prezzo ridotto.

Disney+ è in offerta: costa solo 1,99 euro al mese

La promozione in corso rappresenta l’occasione giusta per accedere a Disney+ con una spesa davvero contenuta. Il piano Standard con pubblicità, infatti, costa ora appena 1,99 euro al mese, per i primi 3 mesi e senza alcun vincolo di permanenza.

Quest’offerta è disponibile per tutti i nuovi utenti (anche per chi ha utilizzato in passato il servizio di streaming di Disney). C’è tempo fino al prossimo 14 di marzo per poter attivare la promozione, sfruttando il link che trovate a fine pagina.

In alternativa oppure una volta terminato il periodo promozionale, è sempre possibile accedere a uno degli altri abbonamenti alla piattaforma di streaming di Disney:

il piano Standard dal costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno

dal costo di oppure il piano Premium dal costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno

Questi abbonamenti, oltre a eliminare la pubblicità, includono diversi vantaggi aggiuntivi e permettono, con la versione Premium, di sfruttare anche l’accesso ai contenuti in 4K. Per tutti i dettagli sulla nuova offerta e per assicurarsi un accesso completo e illimitato a Disney+ è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Come detto, c’è tempo fino al 14 marzo per attivare la promo.