Nubia Z40 Pro: oltre al gaming sarà anche un camera phone?

Le ultime specifiche su Nubia Z40 Pro parlano di un device in grado di competere con la serie Samsung Galaxy S22 senza alcun tipo di problemi – almeno sulla carta -, e in queste ore il CEO di Nubia ha voluto mostrare le qualità della fotocamera principale dell'atteso top di gamma Android pubblicando una foto scattata con il telefono.

Come si comporta la fotocamera di Nubia Z40 Pro? Ce lo svela il CEO

Sebbene le caratteristiche generali della fotocamera siano ancora un mistero, l'azienda ha già confermato che il device sarà il primo smartphone a montare il nuovo sensore Sony IMX787 con una lente da 35 mm. Lo scatto condiviso da Ni Fei non è di certo ideale per valutare la qualità della fotocamera, per di più perché si tratta di una foto scattata al chiuso e in ambiente non propriamente illuminato, ma suggerisce che il telefono dovrebbe scattare foto di qualità anche in condizioni “problematiche”.

Atteso con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e una nuova tecnologia di dissipazione del calore, il nuovo smartphone di Nubia dovrebbe montare fino a 16 GB di RAM LPDDR5, fino a 512 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1, una ricarica rapida a 165 W e Android 12 con la personalizzazione di Nubia.