Nubia RedMagic 7 è il telefono da gaming da comprare?

A distanza di quasi due settimane dal leak relativo alle specifiche tecniche di Nubia RedMagic 7 svelate dalla certificazione TENAA, in queste ore scopriamo che l'atteso device da gaming di fascia alta di Nubia è passato nuovamente dal TENAA offrendoci la possibilità di scoprire in anteprima gran parte del suo design.

Nubia RedMagic 7 riceve la certificazione TENAA: ecco parte del design

Com'è possibile notare dalle immagini presenti nell'articolo, sembra che RedMagic 7 non abbia abbandonato il design posteriore con le fotocamere verticali poste centralmente, così come il tasto per il gaming è anche in questo caso posto lungo il frame laterale sinistro, subito sopra il bilanciere del volume, mentre sul lato opposto è possibile notare la presenza del solo tasto di accensione/spegnimento.

Sembra, però, che la compagnia abbia messo in opera un importante cambiamento per quanto riguarda il sistema di raffreddamento del telefono da gaming: in questo caso, infatti, si può notare il riposizionamento della ventola di raffreddamento evidentemente per garantire una migliore dissipazione del calore durante le fasi di gaming più impegnative.

La certificazione TENAA non ci offre ulteriori informazioni circa il design del dispositivo, ma ci aspettiamo che sotto la scocca sia ovviamente presente il nuovo SoC Di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Infine, restando nel settore degli smartphone da gaming ma cambiando azienda, vi ricordiamo che Tencent sta per acquisire Black Shark.