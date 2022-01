Tencent compra tutto, ora anche Black Shark

Tencent per molti è sinonimo di giochi estremamente popolari, ma la realtà è che si tratta di una compagnia dall'enorme potere finanziario che adesso starebbe addirittura valutando l'acquisizione di Black Shark. Infatti, un inedito rumor pubblicato in rete indica che l'azienda avrebbe intenzione di acquisire Black Shark e di lanciarsi quindi anche nel mondo mobile, ma solo a seguito di una completa riorganizzazione interna di Black Shark.

Tencent è interessata all'acquisizione di Black Shark?

Il processo di diversificazione, secondo le fonti informate dei fatti, includerà anche lo sviluppo di nuove tecnologie e dispositivi legati alla realtà virtuale: Tencent si dovrebbe occupare della componente software, mentre Black Shark della realizzazione di questi nuovi dispositivi. Black Shark, azienda piuttosto giovane nata nel 2017 anche grazie all'aiuto economico di Xiaomi, è controllata dal colosso cinese per il 46.4% – è probabile che Tencent concluderà l'acquisizione di Black Shark assicurandosi il restante 53.6% delle quote azionarie diventando così l'azionista di maggioranza.

Tencent non ha né confermato né smentito la voce che la vede molto vicina all'acquisizione dell'azienda di smartphone, ma molti analisti e specialisti sottolineano che la mossa sarebbe più che ovvia per portare a compimento i piani di espansione di Tencent nel mercato mobile e nel metaverso. Inoltre, entrambe le aziende hanno spesso collaborato per la realizzazione di alcuni modelli di smartphone da gaming.