NOVITÀ Samsung Galaxy A15: 53% di SCONTO su eBay

La novità Samsung Galaxy A15 è già in super offerta su eBay: approfitta subito del 53% di sconto! Acquistalo immediatamente a soli 146,98 euro, invece di 309,90 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca che non puoi farti scappare.

Addirittura puoi fare affidamento alla consegna gratuita direttamente a casa tua e alla possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero. Questo mini finanziamento si attiva automaticamente al momento in cui scegli PayPal come metodo di pagamento.

Samsung Galaxy A15: ottimo per risparmio e qualità

Se sei alla ricerca di uno smartphone che offra risparmio e qualità il Samsung Galaxy A15 128GB è la scelta perfetta. Oggi costa ancora meno su eBay. Scopri l’offerta pazzesca che sta facendo impazzire tutti! Si tratta di una vera bomba.

Dotato di un display Super AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici, non lesina certo su qualità e dettagli delle immagini che risultano sempre colorate e dettagliate. La tripla fotocamera posteriore assicura scatti perfetti. Il processore Octa-core regala prestazioni ottime.

Acquistalo immediatamente a soli 146,98 euro, invece di 309,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.