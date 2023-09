Nothing Watch Pro è in arrivo ma avrà un altro nome

In queste ore apprendiamo che è nato un nuovo marchio di Carl Pei; fa parte di Nothing, la startup lanciata qualche anno fa e che si occupa di “rendere divertente la tecnologia”. Il brand unisce design e prestazioni creando gadget dal look futuristico e originale. Pensiamo agli auricolari Ear (2) o allo smartphone Phone (2), giusto per fare un paio di esempi. Adesso scopriamo che l’azienda ha creato “CMF“, una nuova realtà che andrà ad occuparsi di dispositivi intelligenti indossabili. Il primo device in arrivo dovrebbe essere un orologio intelligente e potrebbe chiamarsi “Watch Pro”. Si dice che dovrebbe presentare, fra le altre cose, un display da 1,96 pollici.

CMY by Nothing: cosa sappiamo del Watch Pro?

Il prossimo 26 settembre 2023 Nothing presenterà dei nuovi gadget per il mercato tech; durante la conferenza ci aspettiamo lo smartwatch Watch Pro, dei nuovi auricolari premium e perfino un caricatore Power 65W GaN. Prima del debutto però, scopriamo nuovi dettagli su uno di questi gadget: l’orologio da polso indossabile. Da un’immagine trapelata sul web, scopriamo che disporrà di un pannello AMOLED da 1,96″.

Unitamente a ciò, scopriamo che il display avrà un picco di luminosità massimo di 600 nit; dalla foto possiamo vedere che lo schermo disporrà di angoli arrotondati, avrà cornici sottilissime. Dal sito si legge una piccola descrizione da parte della compagnia: “Come designer, è nostra responsabilità mettere in discussione il mondo. Gli oggetti che ci circondano e il loro vero significato.”

Al momento, questi sono gli unici dettagli di cui disponiamo; in precedenza abbiamo scoperto che avrà dimensioni di 46,9 x 39,87 x 11,4 mm e vanterà ben 31,1 grammi di peso. Il Watch Pro sarà interamente realizzato in lega di alluminio, vanterà il supporto al Bluetooth 5.3 e permetterà di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e avrà il supporto ad oltre 110 attività sportive.

