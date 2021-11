Nothing svelerà cinque nuovi prodotti a breve

Nothing si sta preparando per togliere i veli a cinque nuovi prodotti; cosa aspettarci dunque dalla startup nata dalla mente dell'ex fondatore di OnePlus, Carl Pei?

Nothing è inarrestabile e punta a sfidare OnePlus, OPPO e Vivo

L'anno scorso, Pei ha lanciato la sua nuova attività; ha creato un'azienda soprannominata Nothing. Nel luglio 2021, la società ha presentato il suo primo prodotto chiamato Nothing Ear 1. Le cuffie sono andate Sold Out in meno di due minuti in molte regioni. All'epoca la produzione era di circa cinquemila unità Nothing Ear 1.

A ottobre, le voci sul primo smartphone della società hanno iniziato ad emergere in rete. Rapporti precedenti hanno suggerito che la società stesse lavorando sul suo primo device; ora i dettagli prevedono che la compagnia lancerà il Nothing Smartphone il prossimo anno. A parte questo, diversi rumor hanno indicato che il marchio è sul punto di introdurre un nuovo power bank. Il 3 novembre infatti, Carl Pei ha confermato di essere al lavoro su una miriade di nuovi gadget tech.

Nothing porterà presto sul mercato cinque nuovi articoli. Questa è una buona notizia per coloro che si aspettano che Nothing diventi un brand alternativo ai soliti esistenti sul mercato e che sia in grado di sfidare il predominio dei marchi del gruppo BBK (OPPO, OnePlus, Vivo, Realme).

Il vicepresidente e direttore generale di Nothing India Manu Sharma ha confermato che l'azienda ha accelerato il lavoro su più di cinque nuovi device in un'intervista con India Today. Questo è davvero impressionante considerando che la società è un marchio relativamente nuovo e che ha un solo wearable disponibile sul mercato al momento.

Intanto sappiamo che Carl pei svelerà almeno un altro prodotto prima della fine di quest'anno. Inoltre, l'Esecutivo ha osservato che l'India è il paese in cui il marchio vende di più. I dati rivelati da Counterpoint confermano questa informazione. Il rapporto suggerisce che nel suo trimestre di debutto, Nothing è diventato uno dei primi 3 brand nel settore delle cuffie TWS premium; mica male.