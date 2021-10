Nothing: al lavoro su uno smartphone con SoC Qualcomm

Se le indiscrezioni che circolano online sono qualcosa su cui basarci, lo smartphone Nothing potrebbe diventare ufficiale entro la fine dell'anno.

Nothing: lo smartphone con SoC Qualcomm è in cantiere

Nothing ha fatto la sua incursione nel segmento degli accessori audio con gli auricolari TWS Ear 1. Nonostante abbiano un prezzo ragionevole, le cuffie offrono il supporto ANC (cancellazione attiva del rumore) e adottano un design trasparente molto accattivante e facilmente distinguibile dalla massa.

La società ha annunciato che intende collaborare con Qualcomm. Come previsto, tale indiscrezione ha suscitato speculazioni sull'arrivo del primo telefono del marchio. Ora, il noto leaker Mukul Sharma ha confermato a 91mobiles che Nothing si sta davvero preparando per lanciare il suo primo smartphone. Secondo l'insider, il primo telefono dell'azienda farà luce all'inizio del 2022.

Sebbene nulla sia ancora stato presentato ufficialmente, la pubblicazione implica che il nuovo device porterà il moniker Nothing Phone. Purtroppo, i dettagli sulle specifiche del presunto telefono sono pochi e lontani tra loro al momento.

Tuttavia, se la partnership dell'azienda con Qualcomm è qualcosa su cui basarci, il dispositivo potrebbe racchiudere un chipset Snapdragon sotto il cofano. Inoltre, Nothing ha la reputazione di adottare un'estetica minimal e semplice per i suoi prodotti.

La filosofia dell'azienda si riflette nel design trasparente delle Nothing Ear 1. Non è ancora chiaro se la società prenderà in considerazione l'introduzione sul mercato di un prodotto trasparente mai visto prima.

Giusto come “remind me”, Essential di Andy Rubin ha presentato il suo Essential Phone 1 circa quattro anni fa. La compagnia ha acquisito questa startup a febbraio scorso. Tutto sembra essere “in bolla”.

È probabile che altri dettagli e informazioni spuntino online prima di una conferma ufficiale da parte della nuova realtà di Carl Pei. Nothing potrebbe svelare il suo terminale di punta nelle prossime settimane.