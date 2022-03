Nothing sta per svelare un prodotto misterioso

Nothing anticipa il lancio di un nuovo prodotto questo mese, potrebbe trattarsi di uno smartphone? Tutti gli indizi ci portano a questo… ma sarà vero?

L'anno scorso, il co-fondatore di OnePlus Carl Pei ha lanciato la sua nuova societò chiamata Nothing e poi ha lanciato il suo primo prodotto sul mercato: gli auricolari Ear (1), un prodotto True Wireless Stereo ad un prezzo accessibile che mira a sfidare le diverse offerte premium sul mercato (Galaxy Buds, AirPods, OnePlus Buds).

Nothing Phone (1): in arrivo entro fine mese?

Ora, la società sembra prepararsi al lancio di un nuovo gadget e, sulla base dell'ultimo teaser dell'account ufficiale dei social media del marchio, sembra che il nuovo terminale verrà lanciato entro la fine di questo mese.

Finora, non ci sono informazioni su quale articolo Nothing abbia in programma di lanciare, ma in precedenza è stato rivelato che il marchio fosse al lavoro su cinque nuovi prodotti, che vanno da power bank e auricolari wireless ad uno smartphone.

Rapporti recenti hanno rivelato che l'imminente power bank dell'azienda potrebbe chiamarsi Nothing Power (1) e il primo smartphone del marchio potrebbe chiamarsi Nothing Phone (1). Secondo quanto riferito, entrambi dovrebbero essere lanciati entro la fine di quest'anno.

Qualche settimana fa, c'era un thread su Twitter di Carl Pei che lasciava intendere che la compagnia stesse lavorando a un nuovo smartphone alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon avente sistema operativo Android.

L'azienda ha anche condiviso su Twitter una foto che mostra una cornice trasparente di quello che sembra essere un telefono… ma potrebbe anche essere qualcos'altro. Visti i teaser, è probabile che anche il prossimo articolo del brand avrà un design trasparente, simile a quanto ha fatto la compagnia con il Nothing Ear (1).

C'è la possibilità che la società possa annunciare un nuovo device questo mese, ma il debutto effettivo potrebbe arrivare fra poche settimane o mesi. Al momento, non c'è nulla di concreto disponibile su ciò che l'azienda ha in programma di fare, pertanto vi invitiamo a prendere questo rapporto con “un pizzico di sale”.