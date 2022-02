Sta arrivando il primo smartphone Nothing

“Nothing“, l'azienda fondata dall'ex CEO di OnePlus Carl Pei che ha lanciato il suo primo prodotto l'anno scorso (gli auricolari Nothing Ear (1) True Wireless Stereo), sta per svelare sul mercato il suo primo smartphone Android.

Il CEO di Nothing stuzzica la fantasia dei fan

Di fatto, i rumor prevedono un debutto dello stesso sin dal mese di novembre dello scorso anno. All'epoca, un insider affermò che la compagnia era al lavoro su ben cinque prodotti inediti e uno di questi doveva essere un telefono.

Dai leaks emersi finora, si scopre che il primo smartphone “Nothing” dovrebbe essere presentato nel secondo trimestre del 2022, anche se le cose potrebbero cambiare e l'azienda potrebbe decidere di svelarlo prima del previsto.

Questo lasso di tempo è stato indicato da Yogesh Brar, un informatore, che ha condiviso le informazioni tramite Twitter. Non è tutto, però, poiché il fondatore di Nothing, Carl Pei, sta gettando, in qualche modo, benzina sul fuoco.

Carl Pei ha twittato “Back on Android” e “Android 12 is nice!“. Di tutta risposta, il profilo Twitter ufficiale di Android ha risposto dicendo “Abbiamo molto da recuperare, Carl” e l'account Snapdragon di Qualcomm ha aggiunto un'immagine che suggeriva una partnership.

Cmon… nothing phone, right? 😎

you can tell us, Carl… we are your friends! ❤️ — Manuel De Pandis (@Manueldep) February 16, 2022

Quindi, non solo è in arrivo il primo smartphone del neonato brand, ma presumiamo che sarà alimentato dal SoC di Qualcomm. Si tratterà dello Snapdragon 8 Gen 1? Bene, questo non lo sappiamo: tutto dipende dal tipo di device che sarà (top di gamma, midrange, low-cost, etc).

Sarebbe fantastico se Nothing seguisse la strada di OnePlus e annunciasse qualcosa di abbastanza potente, con un prezzo molto basso (leggasi flagship killer). È così che OnePlus ha iniziato la sua storia e Carl Pei, non a caso, è stato proprio il co-founder del colosso cinese.

Questo smartphone è ancora avvolto nel mistero e ne sappiamo nulla, oltre alle mere ipotesi e speculazioni che abbiamo fatto a riguardo.

Gli auricolari Nothing Ear (1) hanno sicuramente portato un design diverso dalla concorrenza. Il design trasparente è riuscito ad attirare molta attenzione sul brand. Resta da vedere se l'azienda farà qualcosa di simile con il suo telefono.

Voi cosa ne pensate?