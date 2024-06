Nothing Phone (3) sarà interamente basato sull'intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale per Nothing dovrà essere quello che Nintendo ha fatto per le console da gioco: è la dichiarazione ardita di Carl Pei, amministratore delegato della compagnia, fatta in un nuovo video in cui illustra i piani per i suoi smartphone del futuro.

Secondo quanto ha fatto trapelare neanche troppo velatamente, Nothing Phone (3) sarà il primo smartphone della società interamente basato sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di portare l’esperienza utente ad un nuovo livello.

Nothing Phone (3) e intelligenza artificiale: una sinergia necessaria?

Nel video diffuso tramite i social si possono anche vedere due esempi di come Nothing intenda sfruttare i gadget basati su intelligenza artificiale per migliorare l’uso e l’esperienza dei propri smartphone: in particolare, in un primo si vede un assistente vocale personalizzato integrato nel sistema operativo. L’altra dimostrazione offre invece qualcosa di più pratico: viene acquisito e mostrato automaticamente un codice QR per un biglietto di cui si avrà presto bisogno, vengono estratti contenuti dal web e mostrati promemoria e meteo pertinenti.

There’s been a lot of hype around AI. Some great, some confusing. It’s great to see new companies rethinking the user experience and form factors. However, there is no doubt that smartphones will remain the main consumer AI form factor for the foreseeable future. With over 4… pic.twitter.com/ERJc7xhwBa — Carl Pei (@getpeid) June 5, 2024

L’obiettivo, spiega Pei, è quello di sfruttare l’intelligenza artificiale allo scopo di portare gli smartphone oltre al loro modello basato sulle applicazioni e di puntare piuttosto verso un sistema che sia capace di comprendere di cosa abbia bisogno l’utente in una determinata situazione.

Il compito di Nothing, precisa però Pei, è quello di costruire un “ponte” tra l’esperienza attuale degli smartphone e quella del futuro basata sull’intelligenza artificiale: non aspettiamoci dunque di trovare un Nothing Phone (3) completamente libero dalle app in favore di un sistema che sappia, semplicemente, quello che vogliamo in un determinato momento. Piuttosto ci troveremo davanti ad una sorta di soluzione intermedia tra le due, prima di passare definitivamente la palla alla rivoluzione.

Qui arriva infine il paragone con Nintendo che abbiamo citato in apertura: il lavoro non è competere sulla tecnologia, ma creare cose divertenti e utili per l’utente. Nothing Phone (3) ci darà dunque un assaggio di come la società intenda usare l’IA per rivoluzionare per sempre l’esperienza d’uso degli smartphone.