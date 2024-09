Nothing Phone (2a) Plus è in preordine su Amazon: tecnologia e design

Il nuovissimo Nothing Phone (2a) Plus, appena lanciato, è già in preordine su Amazon. Smartphone di elevata potenza, unico nel design. Un dispositivo che viene definito un “più” sotto molti punti i vista. Disponibile dal 10 settembre, è possibile acquistarlo a partire da 449€ con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Uno smartphone prestante sotto ogni punto di vista, a partire dall’eccellente processore MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, affiancato da 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Ottimo anche il pannello, che è un AMOLED flessibile FHD+ da 6,7″ con refresh rate adattivo da 120Hz e certificazione HDR10+. Il massimo per godere di un’esperienza d’uso super fluida, che non verrà limitata nemmeno dall’autonomia energetica, grazie alla potente batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 50W.

Per questo modello, è stata prestata molta attenzione anche al comparto fotografico. In totale, ci sono 2 sensori da 50+5MP (principale e ultragrandangolare) e ce n’è anche un terzo, anteriore e dedicato ai selfie, sempre da 50MP. Oltre al lato hardware, anche il software dedicato al comparto fotografico è stato notevolmente migliorato al fine di offrire foto e video sempre di elevata qualità.

Per finire, è impossibile non soffermarsi sul particolarissimo design che contraddistingue questo smartphone. Esteticamente accattivante, risulta ancora un prodotto assolutamente unico nel suo genere.

Insomma, Nothing Phone (2a) Plus è uno smartphone “tanto, in tutto” ed è già possibile accaparrarselo in preordine su Amazon. Per essere fra i primi a riceverlo, già dal prossimo 10 settembre, tutto quello che devi fare è completare rapidamente il tuo ordine. Lo prendi, in versione 12/256GB, a 449€ con spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: non sappiamo per quanto tempo rimarrà disponibile.