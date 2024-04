Nothing Phone (2), offerta totale: il prezzo crolla da 729 a 527 euro

Il Nothing Phone (2) combina un design accattivante con prestazioni hardware notevoli. Il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1, progettato con un forte occhio di riguardo per l’efficienza energetica e capacità di gestione termica e che garantisce un’esperienza utente fluida e veloce, persino nei giochi e applicazioni più esigenti.

Questa fantastico telefono con scocca semi-trasparente oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Oggi Amazon si è superato: con lo sconto del 28%, lo paghi solamente 527,00€ invece di 729,00€.

Esteticamente, il Nothing Phone (2) si distingue per il suo design minimalista e moderno, con un telaio in alluminio e un retro in vetro, offrendo una sensazione solida e premium in mano. Il display è un ottimo OLED da 6,7 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento adattiva e offre una luminosità eccellente e colori accurati.

La tecnologia LTPO permette di ridurre la frequenza di aggiornamento fino a 1 Hz, ottimizzando il consumo energetico per la funzionalità Always-On Display.

Per quanto riguarda la fotografia, il Nothing Phone (2) si avvale di una doppia fotocamera posteriore, entrambe da 50 MP, con il sensore principale Sony IMX890 che offre miglioramenti significativi nell’elaborazione delle immagini e nella stabilizzazione ottica. La fotocamera ultra-wide, dotata di un sensore Samsung JN1, può anche funzionare come macro grazie alla sua breve distanza focale​.

Nothing Phone (2) si conferma un dispositivo molto competitivo nel segmento di mercato medio-alto, con prestazioni solide, un design distintivo e un’interfaccia, NothingOS, estremamente pulita e intuiva. Non perdere questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito con il 28% di sconto!