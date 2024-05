Nothing Phone (2): il flagship killer da comprare OGGI su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia alta semplicemente superlativo; ci riferiamo all’ottimo Nothing Phone (2), un device Android unico nel suo genere, dotato di un’interfaccia Glyph sulla back cover che rende originale il modo di interazione con il telefono stesso. Il modello in questione è in colorazione “grigio scuro”, ha 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, vanta features assurde e ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Non dimenticate poi che è anche in sconto grazie alle offerte del giorno presenti su Amazon: in poche parole sarà vostro con soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 729,00€. Lo sconto è altissimo, pari al 21% sul valore di listino. A questa cifra infatti si porta a casa un prodotto di pregio, pazzesco come pochi altri al mondo.

Nothing Phone (2): ecco perché comprarlo

Il Nothing Phone (2) è dotato di uno schermo LTPO OLED da 6,7 pollici che ha una luminosità di 1600 nit. Viene protetto da un vetro Gorilla Glass 5 e permette di adattare la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz in modo intelligente. Si ricarica in un lampo poi grazie alla fast charge via cavo USB Type-C ma c’è anche la wireless charging Qi da 15W. Il dispositivo può anche alimentare accessori esterni come cuffiette e smartwatch. Ad ogni modo, con la batteria da 4700 mAh potrete utilizzare il gadget per un giorno intero senza mai dover passare dalla corrente.

Comodissima la nuova UI Nothing OS 2.0 basata su Android 14 con tanta personalizzazione. L’interfaccia Glyph invece, permette di assegnare diverse sequenze di luci e suoni per ogni tipo di contatto e notifica, ma può fare anche molto di più. Il comparto fotografico del Phone (2) è pazzesco, con due sensori da 50 Megapixel ciascuno che girano video in 4K a 60 fps e scattano fotografie in altissima risoluzione in ogni condizione di luce.

Dulcis in fundo, è realizzato con un telaio in alluminio riciclato al 100%. Nothing Phone (2), nella sua iterazione grigio scuro, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno, viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.