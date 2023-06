Nothing Phone (1) super offerta su eBay: lo paghi 377€... e sta andando a ruba

Il Nothing Phone (1) è il primissimo smartphone della Nothing, la nuova azienda di Carl Pei, che aveva già co-fondato il produttore di successo internazionale OnePlus. È un telefono mediogamma decisamente interessante, grazie a prestazioni solide e ad un design che non ha davvero eguali: la scocca è semi-trasparente, lasciando a vista alcuni componenti, oltre che un mosaico di led che si attivano quando ricevi chiamate o arrivano nuove notifiche. Davvero stupendo.

Oggi il Nothing Phone (1) è disponibile ad un prezzo semplicemente superlativo. Grazie all’offerta di eBay che ti segnaliamo oggi, lo potrai acquistare a solamente 377,90€. Praticamente il prezzo migliore di sempre: normalmente lo pagheresti quasi 600€. Il modello in offerta ha 8GB di RAM e 256GB di storage.

Il Nothing Phone (1) è uno smartphone Android avanzato e completo che offre un’esperienza di alta qualità sotto molti aspetti. Dotato di un ampio display da 6.55 pollici con risoluzione FHD+, assicura una visione ottima. Grazie al modulo 5G, il Nothing Phone (1) offre una connettività rapida e affidabile. La fotocamera del Nothing Phone (1) si distingue per la sua qualità, con una configurazione principale da 50+50 MP e una fotocamera frontale da 16 MP. Le foto scattate sono ricche di dettagli e è possibile registrare video in 4K. Il processore Snapdragon 778G+ e la generosa memoria RAM da 8GB garantiscono prestazioni fluide e una gestione efficiente delle applicazioni.

La batteria da 4500mAh con ricarica rapida da 33W assicura una lunga durata e una ricarica veloce. Il Nothing Phone (1) funziona con Android 12 e supporta l’utilizzo di due SIM contemporaneamente. L’integrazione del lettore di impronte digitali nello schermo garantisce un accesso sicuro al dispositivo. Infine, il Nothing Phone (1) è dotato di certificazione IP53, che lo rende resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere. Insomma, il Nothing Phone (1) offre un’esperienza completa con un display di qualità, una fotocamera avanzata, prestazioni potenti, una batteria affidabile e una connettività veloce, il tutto racchiuso in un design elegante. Non fartelo scappare: a questo prezzo merita davvero!

