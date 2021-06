Nothing ear (1) ha ora una data di debutto ufficiale: il 27 luglio 2021. Per chi non lo sapesse, parliamo del primo prodotto TWS lanciato dalla nuova startup di Carl Pei, ex co-founder di OnePlus.

Nothing Ear (1): tutto quello che sappiamo

Nothing, l'azienda realizzata da Carl Pei, ha appena annunciato la data di debutto del suo primo prodotto, Ear (1). L'annuncio arriva poche settimane dopo che il produttore ha dichiarato di ritardare il lancio del gadget alla fine dell'estate.

Le cuffie TWS di nuova generazione dall'insolito design verranno presentate il 27 luglio 2021, come si evince dal poster condiviso dall'account social del produttore.

Cosa sono le Ear (1)?

Ear (1) è un paio di auricolari wireless. Il produttore aveva confermato a febbraio che il suo primo prodotto sarebbe stato un auricolare TWS e che sarebbe arrivato nel corso dell'estate corrente.

Originariamente era previsto il debutto per questo mese, ma qualche settimana fa Nothing ha dichiarato che il gadget avrebbe subito un leggero ritardo a causa di alcuni inconvenienti tecnici.

La coppia di auricolari wireless si distinguerà dalle diverse dozzine disponibili sul mercato in questo momento sul fronte del design. Ci aspettiamo anche che disponga anche di alcune funzionalità mai viste prima.

Nothing ha rivelato che gli auricolari saranno venduti da Flipkart in India e da Selfridges nel Regno Unito. Ci aspettiamo che siano disponibili anche sul sito ufficiale per gli acquirenti provenienti dalla altre parti del mondo.

L'azienda ha così dichiarato nel comunicato stampa:

I nostri auricolari TWS combinano bellezza grezza e ingegneria precisa per un'esperienza sonora pura. Ciò che ci rende diversi è che mettiamo il design in primo piano e al centro, e abbiamo a bordo l'ingegneria adolescenziale come nostri partner fondatori per aiutare.

La startup è sostenuta da GV (ex Google Ventures) e da investitori come Tony Fadell (inventore dell'iPod), Casey Neistat (YouTuber) e da altri nomi blasonati.

La compagnia ribadisce poi:

La nostra mission è quella di rimuovere le barriere tra le persone e la tecnologia così da creare un futuro digitale senza soluzione di continuità. Creeremo un intero ecosistema di dispositivi con un design straordinario. Riconosciamo che le più grandi visioni non si realizzano premendo un interruttore, ma attraverso un cammino fatto di tanti piccoli successi. Nothing Ear (1) è solo l'inizio di questo bellissimo viaggio.

Wearable