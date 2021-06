Nothing Ear (1) è il primo prodotto che la nuova azienda di Carl Pei intende lanciare nel corso dell'estate. Tuttavia ci domandiamo: dove sarà possibile acquistare i gadget del brand? In queste ore sappiamo che, almeno in India, i wearable Nothing arriveranno attraverso lo store online Flipkart . Nel resto del mondo invece, ancora dobbiamo scoprirlo. Verosimilmente, potremmo trovarli su Amazon, ma è solo una nostra supposizione.

Nothing Ear (1): le prime cuffie TWS di Carl Pei

All'inizio di quest'anno, il co-fondatore di OnePlus Carl Pei ha annunciato l'abbandono della società, portando scompiglio e shock tutti nel settore. Poco dopo, ha comunicato al mondo la sua nuova azienda denominata “Nothing” e il primo prodotto del marchio: ear (1), ossia un nuovo modello di cuffie TWS dal design alquanto insolito.

Oggi, la società ha annunciato la sua incursione nel mercato indiano attraverso una partnership con Flipkart di proprietà di Walmart. Ear Nothing (1) sarà disponibile esclusivamente per l'acquisto in India tramite il mercato online Flipkart quando verrà lanciato.

Per quanto riguarda il debutto del prodotto, era previsto che avvenisse nel corso del mese corrente, ovvero giugno 2021. Tuttavia, l'azienda ha rimandato il lancio all'estate. L'arrivo in India degli auricolari sarà contestuale al lancio globale degli auricolari TWS questa estate.

La società afferma che il suo primo prodotto in arrivo, Ear (1), combinerà “note di trasparenza, forma iconica e funzionalità raffinata“. Nel marzo di quest'anno, Nothing aveva spoilerato il design dei suoi prossimi auricolari TWS e ne aveva anche condiviso i principi di progettazione.

All'inizio di quest'anno, aveva ingaggiato Teenage Engineering come socio fondatore dell'azienda. La realtà con sede a Stoccolma è nota per la produzione di apparecchiature audio e da oltre un decennio sviluppa prodotti per gli appassionati di suono, musica e design.

Nel febbraio di quest'anno, Nothing ha nominato Manu Sharman, un ex vicepresidente Samsung, come direttore generale di Nothing India. Avrà anche il titolo di vicepresidente della società. Prima di passare a Nothing, è stato Head of Product Strategy di Samsung fino a dicembre 2020.

