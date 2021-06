Nothing Ear (1) è in ritardo, ma pare che verrà comunque lanciato nel corso dell'estate corrente. Sappiamo infatti che “Nothing” è il nome scelto da Carl Pei per la sua nuova compagnia. L'uomo, per chi non lo conoscesse, è l'ex founder di OnePlus che però è uscito dall'azienda madre lo scorso anno.

Nothing Ear (1): cosa sappiamo?

Il mese scorso è stato annunciato che il primo prodotto di Nothing, un paio di auricolari soprannominati “Ear (1)” sarebbe stato lanciato questo mese, ma ora apprendiamo che non sarà più così.

Carl Pei ha annunciato su Twitter che Ear (1) non sarebbe arrivato più a giugno come promesso a causa di alcune problematiche incompiute. Per questo motivo, gli auricolari TWS del nuovo brand di Pei arriveranno entro la fine dell'estate. Non c'è ancora una data di lancio specifica, ma prevediamo che questa possa essere prevista per la fine luglio o l'inizio di agosto.

Considerando che questo è il primo device realizzato dell'azienda, è comprensibile il motivo per cui potrebbero esserci dei problemi. Anche le società più importanti (vedasi Apple con iPhone 12 nel 2020…) rimandano gli annunci dei loro terminali, quindi questo non dovrebbe essere visto come un segno negativo per la compagnia di Carl. Almeno, non abbiamo sentito nulla che lo indichi.

È stato riferito che Ear (1) sarà un gadget completamente differente dalla maggior parte degli auricolari sul mercato in questo momento. Da quello che si è scoperto, sembra che le cuffie TWS hanno un lungo stelo collegato alla testa da un pezzo più sottile. Sicuramente si tratterà di un design insolito, che potrebbe non incontrare il gusto di tutti. Indipendentemente da ciò, gli auricolari dovranno risaltare in più modi oltre che per il loro aspetto; pare che offriranno funzionalità competitive e un buon rapporto qualità-prezzo all'interno di uno spazio competitivo e frizzante come quello degli auricolari Bluetooth.

Wearable