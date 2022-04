Nothing ear (1): auricolari wireless con ANC al minimo su Amazon

Le cuffie wireless Nothing ear (1), nate dalla mente di Carl Pei, ex CEO e fondatore di OnePlus, rappresentano un prodotto di alto livello ma caratterizzato da un prezzo molto contenuto, a maggior ragione oggi che sono in offerta su Amazon al minimo storico.

Caratterizzate da un design unico e singolare – come puoi notare nell'immagine sottostante -, le cuffie Nothing ear (1) ti garantiscono una qualità audio ad alta risoluzione.

Nothing ear (1) sono in offerta su Amazon al minimo storico: non lasciarteli scappare

Se ami ascoltare la tua musica preferita e non vuoi spendere un capitale per apprezzare il groove dei brani audio, l'offerta di Amazon di queste ore calza proprio a pennello. Le cuffie dispongono di un'ottima cancellazione attiva del rumore: si tratta di una particolare tecnologia in grado di ridurre al minimo il rumore esterno e darti così la possibilità di ascoltare la musica senza distrazioni; inoltre, la “modalità trasparente” ti permette di parlare con le persone che ti circondano e ascoltare i rumori circostanti anche senza rimuovere gli auricolari dalle orecchie – fondamentale nel traffico della città.

Con un peso di appena 4.7 grammi ad auricolare, le cuffie wireless sono state realizzate con un singolare materiale che ti garantisce un'ottima ergonomia anche dopo numerose ore di ascolto. A tal proposito, le cuffie ti offrono 5 ore di ascolto e ben 34 ore di autonomia aggiuntiva con il case di ricarica wireless: con appena 10 minuti di ricarica nella custodia, puoi tornare ad ascoltare tutta la musica che vuoi per quasi un'ora e mezza.

Cosa stai aspettando? Acquista subito le cuffie Nothing ear (1) se sei alla ricerca di un accessorio che ti assicura un ascolto sempre al top della musica, da oggi tue al prezzo più economico mai raggiunto finora.

