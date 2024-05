Nothing annuncia ufficialmente il nuovo Phone (2a) Special Edition

Nothing ha presentato oggi il Phone (2a) Special Edition, una versione rinnovata del suo ultimo smartphone, che mette in risalto i colori primari: rosso, giallo e blu. Questo design riflette la filosofia del brand, che punta a creare un perfetto mix di semplicità ed eleganza.

Il team di design industriale di Nothing, a King’s Cross (Londra), ha unito per la prima volta tutti e tre i colori in un unico dispositivo, rendendo omaggio alla loro importanza nell’identità del marchio.

Caratteristiche e prezzo di Nothing Phone (2a) SE

Nothing Phone (2a) Special Edition è alimentato dal chip MediaTek Dimensity 7200 Pro, che offre una notevole velocità di elaborazione. La batteria da 5.000 mAh assicura una lunga autonomia, mentre il sistema operativo Nothing OS mantiene le performance sempre al top. Il dispositivo sfoggia un display AMOLED flessibile da 6,7 pollici e una doppia fotocamera posteriore da 50 MP per scatti di ottima qualità. Il design distintivo di Nothing è evidenziato sia nell’hardware e sia nell’interfaccia Glyph.

Il debutto di Phone (2a) ha registrato un successo straordinario, con 100.000 unità vendute in tempi record. Da allora, il team software di Nothing ha introdotto 13 aggiornamenti mirati a migliorare l’esperienza fotografica. Gli update includono l’ottimizzazione della coerenza dei colori nel sensore grandangolare principale, l’aumento della luminosità nei ritratti in modalità HDR e il potenziamento delle prestazioni di avvio dell’app fotocamera.

Phone (2a), insieme ai modelli precedenti, è il primo nel settore a offrire l’integrazione di ChatGPT quando connesso a dispositivi audio Nothing o CMF by Nothing. Sono stati anche aggiunti widget ChatGPT per un accesso rapido e semplice direttamente dalla schermata iniziale del telefono. Oltretutto, Nothing ha precisato che gli utenti di Phone (2a) possono ora esplorare la Developer Preview di Android 15. Nothing Phone (2a) Special Edition è disponibile da oggi sul sito ufficiale, in quantità limitate e nel modello da 12RAM+256GB (€379), e sarà possibile acquistare lo smartphone anche sabato 1 giugno, dalle ore 11, presso il negozio Nothing di Soho (4 Peter St, Londra W1F 0AD).