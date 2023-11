Nothing annuncia la compatibilità con iMessage con una nuova app dedicata

Clamorosa notizia quella appresa in queste ore: Nothing, la nuova startup di Carl Pei (ex co-founder di OnePlus) ha annunciato la compatibilità con iMessage (il sistema di chat proprietario di Apple) tramite l’ausilio di una nuova app dedicata.

Nothing Chats: come funziona l’app compatibile con iMessage

Andiamo con ordine: la nuova compagnia di Pei infatti, ha annunciato l’intenzione di presentare sul mercato una nuova applicazione chiamata “Nothing Chats“; sarà disponibile entro la fine del mese e la sua caratteristica peculiare risiede nella compatibilità con iMessage.

Nello specifico, leggiamo che il software è basato su “Sunbird”, un client di iMessage non ufficiale che, dal momento del suo debutto avvenuto lo scorso anno sul Play Store di Google, ha registrato oltre 10.000 download. Ovviamente per usare l’app di Nothing con iMessage si dovrà accedere mediante ID Apple. Non di meno, l’app di Carl promuove anche la sicurezza e la privacy delle persone visto che gode della crittografia end-to-end, in linea con la policy sulla privacy di Sunbird.

All’interno di questa applicazione ci sarà il supporto alle chat individuali e a quelle di gruppo, troveremo la condivisione multimediale delle immagini a grandezza naturale, le note vocali e molto altro ancora. Ci saranno le conferme di lettura, le reazioni ai messaggi e le risposte rapide, ma queste verranno aggiunte in seguito. Curiosamente, Chats supporterà anche la messaggistica RCS e sarà disponibile da domani, venerdì 17 novembre, negli USA, in UK e in Europa.

