Nothing Ear (1) sono appena stati svelati dalla nuova startup di Carl Pei, l'ex co-founder di OnePlus. Questi auricolari TWS hanno un design unico e un prezzo di soli 99 dollari/euro.

Nothing Ear (1): le caratteristiche

Dopo aver annunciato che il suo primo prodotto sarebbe arrivato nel corso dell'estate, Nothing ha finalmente tolto i veli ai suoi nuovi auricolari True Wireless Stereo. Stiamo parlando delle Ear (1), ovviamente. Il wearable è stato annunciato poche ore or sono mediante un live streaming.

Ear (1) by Nothing si distinguono dalla concorrenza e dagli altri prodotti disponibili in commercio per via del loro iconico design. Le gemme hanno un corpo trasparente dal quale si possono vedere gli interni attraverso la plastica. Ad essere onesti, in realtà sembra essere meglio del previsto. L'azienda si è accontentato di un design in-ear chiuso con punte in silicone liquido e ogni auricolare ha il nome del prodotto inciso su di essa.

Gli auricolari pesano ciascuno 4,7 grammi e sono dotati di driver da 11,6 mm di Teenage Engineering. Hanno un grado di protezione IPX4 e sono resistenti al sudore e agli schizzi. Hanno anche il rilevamento in-ear e con l'app complementare si può regolare la cancellazione attiva del rumore, attivare la modalità trasparenza e modificare le impostazioni dell'equalizzatore. C'è anche una funzione “Trova il mio auricolare” nell'app. Il software è disponibile per Android e iOS.

La compagnia afferma che gli auricolari forniranno 4 ore di durata della batteria con ANC attivato e 5,7 ore con ANC disattivato. La custodia di ricarica richiede la durata totale della batteria fino a 34 ore. La si può ricaricare mediante una porta USB-C o posizionandola su un caricabatterie wireless Qi.

Il prodotto sarà disponibile a partire dal 17 agosto in diversi Paesi e regioni: Stati Uniti, Europa, India e Regno Unito. Tuttavia, ci sarà una vendita limitata tramite il sito web Nothing il 31 luglio. Gli auricolari saranno venduti a $ 99 negli Stati Uniti, 99 euro da noi in Europa, £ 99 nel Regno Unito e INR 5.999 in India.

