Nothing: ecco come potrebbe essere lo smartwatch TRASPARENTE

Ecco come potrebbe apparire lo smartwatch da polso del nuovo brand di Carl Pei; stiamo parlando dell'ipotetico design trasparente del Nothing Smartwatch (1).

Nothing Smartwatch (1): così sarebbe stupendo

Un artista ha immaginato un nuovo smartwatch da polso Nothing (1) con lati trasparenti che espone i suoi interni come la prossima offerta dell'azienda, e sembra “a dir poco sbalorditivo“.

Per chi non lo sapesse, Nothing è stato lanciato da Carl Pei, il co-fondatore di OnePlus dopo essersi separato dall'azienda lo scorso anno. La startup ha recentemente introdotto i suoi auricolari wireless Ear (1) che, non solo offrono molto di più per il loro prezzo di quanto ci si potrebbe aspettare, ma sfoggiano anche un design straordinario, come non è stato ancora sperimentato da nessuna azienda.

La trasparenza sembra essere la filosofia principale dietro quegli auricolari TWS con la loro custodia e boccioli trasparenti. In un mondo di concorrenza spietata, un nuovo marchio dovrebbe offrire qualcosa di unico se vuole attirare l'attenzione della gente, e Carl Pei è riuscito a farlo con il suddetto gadget.

Ma, naturalmente, un brand deve anche sforzarsi di mantenere la coerenza nella sua gamma di prodotti per mantenere il suo portafoglio facilmente riconoscibile. Il designer Gian Luigi Singh lo sa e ha basato i suoi rendering sul fatto che il prossimo prodotto di Nothing, qualunque esso sia, seguirà un linguaggio di design che non sarà diverso da quello visto sulle cuffie.

I render rivelano così uno smartwatch con lati cristallini; questo ricorderà alcuni degli orologi analogici di fascia alta con il ventre trasparente che mostra il meccanismo interno di un gadget.

Ma ovviamente, un design straordinario non è tutto ciò che serve per il successo di un prodotto, motivo per cui lo smartwatch da polso Nothing (1) potrebbe venir fornito con tutte le nuove tecnologie per la salute e il fitness, tra cui un cardiofrequenzimetro e un contapassi, per stare al passo con la concorrenza.

Inoltre, come qualsiasi altro gizmo indossabile premium, lo smartwatch Nothing sarà protetto da acqua e polvere e avrà una classificazione di impermeabilità. Gian ha schiaffeggiato un'etichetta IPx4 nella parte inferiore dell'orologio, quindi dovrebbe esserci almeno quella.

L'orologio sarà alimentato dal sistema operativo Wear di Google che dovrebbe fornire al suo proprietario tutto ciò di cui ha bisogno per utilizzarlo e tenerlo connesso al proprio smartphone. Parlando di connettività, il Watch (1) potrebbe offrire una connessione e interoperabilità senza soluzione di continuità con l'attuale line-up di Nothing, che include esclusivamente Ear (1), al momento.

Lo smartwatch sarà in grado di accoppiarsi con gli auricolari senza sforzo e consentirà di tenere sotto controllo la batteria di quest'ultimo e regolarne i livelli di volume.

In conclusione, il concept non è qualcosa di inverosimile e non saremmo sorpresi se lo stesso Carl Pei lo vedesse e prendesse l'ispirazione necessaria per lanciare qualcosa di simile.