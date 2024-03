Notebook Lenovo con i7 e RTX 3060: nuovo MINIMO su Amazon con quest'offerta

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è la scelta giusta per chi cerca un nuovo notebook da gaming da meno di 1.000 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il notebook al prezzo contato di 949 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la versione del laptop dotata del processore Intel Core i7-12650H, 16 GB di memoria RAM e scheda video NVIDIA RTX 3060. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: è il notebook da gaming da prendere a meno di 1.000 euro

Il notebook di Lenovo è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche, infatti, troviamo un processore Intel Core i7-12650H affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Da segnalare la possibilità di sfruttare la scheda video NVIDIA RTX 3060 da 6 GB di memoria dedicata.

Il modello in questione ha un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz. Da notare anche una tastiera retroilluminata fullsize con layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11. Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è la soluzione giusta per massimizzare le prestazioni andando comunque ad acquistare un notebook da meno di 1.000 euro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming 3 al prezzo scontato di 949 euro. Il modello in questione è disponibile ora al nuovo prezzo minimo storico. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.