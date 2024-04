Notebook HP con Ryzen 3, 8GB RAM e SSD da 256GB a 180€ in MENO

Approfitta velocemente di questa ottima promozione per avere un portatile super performante a un prezzo notevolmente più basso. Devi fare in fretta perché l’offerta scadrà da un momento all’altro. Quindi fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il Notebook HP con Ryzen 3 a soli 399,99 euro, invece che 579,99 euro.

Ebbene sì, anche se potresti non visualizzarlo, sul prezzo di listino c’è uno sconto pazzesco del 31% che abbatte il prezzo e ora ti fa risparmiare la bellezza di 180 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Notebook HP con Ryzen 3 a prezzo shock

Indubbiamente ora il prezzo è bassissimo per quello che potrai ottenere. Siamo di fronte a un ottimo computer portatile, con un design accattivante. È robusto e leggero con un display da 15,6 pollici e una tastiera full-size con touch pad sensibile.

Monta il potente processore AMD Ryzen 3 5300U con 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB che regala prestazioni eccellenti. Gode di un’autonomia di oltre 9 ore con una batteria che si ricarica al 50% in soli 45 minuti circa. Ha una webcam HD integrata, un ingresso HDMI, un lettore di schede SD e varie USB veloci.

Insomma siamo di fronte a uno dei migliori affari di oggi. Per cui non fartelo scappare. Corri su Amazon e acquista il tuo Notebook HP con Ryzen 3 a soli 399,99 euro, invece che 579,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.