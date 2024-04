Notebook HP con display OLED e i7-12700H in offerta su Amazon ad un OTTIMO PREZZO

HP Pavilion Plus 14 diventa uno dei notebook Windows più interessanti sul mercato grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento. Si tratta di un laptop da 14 pollici con specifiche tecniche premium e un prezzo sempre più accessibile.

Attualmente, il notebook è disponibile al prezzo scontato di 809 euro raggiungendo il nuovo minimo storico. Per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, il modello di HP è acquistabile anche in 12 rate mensili, pagando con carta di debito.

Le specifiche sono molto interessanti: il processore è un Intel Core i7-12700H ed è affiancato da 16 GB di memoria RAM e da un display OLED da 14 pollici, in 16:10. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Notebook HP: tanta qualità ora a prezzo più basso

La scheda tecnica di HP Pavilion Plus 14 comprende:

processore Intel Core i7-12700H, con 14 core e 20 thread

con 14 core e 20 thread 16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

display OLED da 14 pollici , risoluzione 3K, refresh rate di 90 Hz e rapporto tra le dimensioni di 16:10

, risoluzione 3K, refresh rate di 90 Hz e rapporto tra le dimensioni di 16:10 sistema operativo Windows 11

tastiera retroilluminata

scocca in alluminio

dotazione di porte completa con HDMI, USB-C Thunderbolt 4, USB 3.0, jack combo cuffie/microfono

peso di 1,4 chilogrammi

Il notebook di HP è uno dei pochi modelli a proporre display OLED, processore ad alta potenza e una dotazione di RAM e storage adeguata a fronte di un prezzo non troppo elevato e ben al di sotto di 1.000 euro.

Con l’offerta Amazon in corso, infatti, HP Pavilion Plus 14 è ora disponibile al prezzo scontato di 809 euro, con possibilità di pagare anche in 12 rate mensili.