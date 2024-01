Norton, scegli l'abbonamento e ottieni fino al 71% di sconto

Cerchi una protezione completa per i tuoi dispositivi? Norton ti garantisce la massima sicurezza e risparmio, grazie alla promozione in corso che ti permette di ottenerlo con sconti che vanno fino al 71% su alcuni abbonamenti selezionati.

Tra questi, ci sono anche i prodotti Norton 360 e nello specifico:

Norton AntiVirus Plus – sconto del 42% a 19,99 euro

– sconto del 42% a 19,99 euro Norton 360 Standard – sconto del 60% a 29,99 euro

– sconto del 60% a 29,99 euro Norton 360 Deluxe – sconto del 71% a 29,99 euro

– sconto del 71% a 29,99 euro Norton 360 Premium – sconto del 65% a 39,99 euro

I prezzi scontati si riferiscono esclusivamente al primo anno di abbonamento. Dopodiché, il prezzo tornerà come da listino.

Tra quelli elencati, il prodotto Norton più sicuro e completo è Norton 360 Premium, a 39,99 euro per il primo anno. Tra i vantaggi inclusi nel piano, è necessario citare:

Secure VPN per navigare in modo anonimo e sicuro, proteggendo i tuoi dati sensibili;

per navigare in modo anonimo e sicuro, proteggendo i tuoi dati sensibili; Password manager per generare e gestire password in modo sicuro

per generare e gestire password in modo sicuro Backup del PC nel cloud, con 75 GB di spazio a disposizione

a disposizione Protezione minori per gestire l’esperienza online dei tuoi figli con sicurezza

per gestire l’esperienza online dei tuoi figli con sicurezza SafeCam per PC , che ti consente di bloccare accessi non autorizzati alla tua webcam

, che ti consente di bloccare accessi non autorizzati alla tua webcam Dark Web monitoring, monitoraggio costante per proteggere le tue informazioni online

Norton 360 Premium non è solo un antivirus, ma una soluzione completa per la tua sicurezza online: proteggi fino a 10 dispositivi con un solo abbonamento. Avrai inoltre accesso alla garanzia “Promessa Protezione Virus”, che ti garantisce rimborso completo nel caso di un virus che Norton non riesce a rimuovere. Grazie alla promozione in corso, potrai quindi ottenere fino al 71% di sconto sulla sottoscrizione di uno dei piani a scelta Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.