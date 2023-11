Norton, più di un antivirus: sconto del 60% sul piano Premium

Se la sicurezza online è la tua priorità, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità esclusiva offerta da Norton 360 Premium. Con uno sconto eccezionale del 60%, puoi assicurarti una potente protezione per i tuoi dispositivi al prezzo di soli 44,99 euro per il primo anno anziché 114,99. Un risparmio significativo, per una tranquillità senza precedenti.

Dalla VPN al cloud fino al password manager

Norton 360 Premium è molto più di un semplice antivirus. È una soluzione completa che offre una difesa avanzata contro minacce online esistenti ed emergenti, proteggendo le tue informazioni riservate e finanziarie quando navighi in rete.

Non solo, quindi, protegge il tuo dispositivo da virus, malware, ransomware e attacchi hacker in tempo reale, ma ti permette di navigare in tutta sicurezza in qualsiasi momento grazie alla VPN integrata: nessun tracciamento delle attività e crittografia avanzata saranno i tuoi compagni di navigazione.

Norton include anche un password manager, un pratico strumento per generare, memorizzare e gestire in modo sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online. Prevenire è meglio che curare e dunque l’antivirus offre anche backup del PC nel cloud, così potrai proteggere file e documenti importanti da problemi tecnici, furti, smarrimenti o ransomware.

Altre funzionalità utili sono: protezione e gestione attività online per i minori, SafeCam per PC che ti avvisa dei tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam e monitoraggio Dark Web, che ti permette di ricevere avvisi immediati se le tue informazioni personali sono trapelate o compromesse.

La promozione lanciata da Norton 360 Premium è un’opportunità unica per proteggere tutti i tuoi dispositivi a un prezzo imperdibile: soltanto 44,99 euro per il primo anno (dopodiché il prezzo tornerà, come da listino, a 114,99), ovvero un risparmio del 60%. E con la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni vai sul sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.