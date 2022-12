Perché Norton Antivirus è la scelta giusta

La tua sicurezza deve avere la priorità quando navighi online. Tutti i tuoi dispositivi dovrebbero essere protetti da una soluzione efficace, ma allo stesso tempo anche conveniente. Se ancora stai cercando quale potrebbe essere il tuo partner ideale sappi che noi abbiamo un nome. Norton Antivirus è la scelta migliore che tu possa fare.

I suoi prodotti sono un passo avanti a tutti e i prezzi sono decisamente avvicinabili. Qualsiasi piano sceglierai stai certo che sarai completamente al sicuro. Tra le funzionalità più gettonate e apprezzate c’è la Dark Web Monitoring, una scelta sicuramente vincente quando si tratta di prevenire furti dati e possibile vendita fraudolenta.

Inclusa nei piani Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium, è molto più di un antivirus. Infatti, si tratta di un sistema di monitoraggio costante che controllerà se informazioni personali come email, numero di telefono, carte di pagamento e altro da te inserite si trovano nel Dark Web, questo mercato sommerso fatto di cybercriminali e attori malevoli.

Norton Antivirus: scegli ciò che ti fa stare al sicuro

Una delle cose più importanti da tenere presenti quando si sceglie una soluzione di sicurezza informatica è optare per ciò che ti fa stare al sicuro. Norton Antivirus è sicuramente la formula giusta per non avere pensieri e preoccupazioni quando navighi online, guardi un film in streaming, fai gaming e tanto altro.

Avrai attiva una protezione contro spyware, virus, malware e ransomware. In più potrai mettere al sicuro i tuoi file effettuando backup regolari nel cloud crittografato. Il Firewall per PC e Mac ti assicura una protezione da tutte quelle minacce che potrebbero collegarsi alla tua rete e infiltrarsi nei tuoi dati.

Il Password Manager ti assicura la creazione di password efficaci, oltre la conservazione in un ambiente invalicabile di credenziali di accesso, carte di pagamento, codici PIN e altro. Completano l’opera la pratica VPN e il blocco agli accessi sconosciuti alla tua webcam. In aggiunta potrai anche avere una protezione dedicata ai minori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.