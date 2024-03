Norton 360 Premium: ti liberi dai virus e hai una VPN al 60% di sconto

Norton 360 Premium è la risposta alle tue esigenze di privacy e sicurezza. Questo ottimo antivirus – che è più di un antivirus, visto che include anche funzionalità extra come una VPN e un password manager – è disponibile online con uno sconto del 60% sul primo anno di abbonamento. Il prezzo, quindi, sarà di di soli 44,99 euro per un anno.

Protezione assoluta dalle minacce online

Norton 360 Premium offre una sicurezza avanzata che protegge i tuoi dispositivi dalle minacce esistenti ed emergenti in tempo reale. Che tu stia navigando sul web, facendo acquisti online o semplicemente inviando e-mail, non dovrai più temere nessun attacco di virus o malware.

Con la VPN inclusa potrai inoltre navigare in modo anonimo e sicuro su Internet senza preoccuparti di essere tracciato. La crittografia avanzata protegge i tuoi dati sensibili, come password e informazioni bancarie, garantendo la tua privacy online.

Norton 360 Premium include anche un Password Manager che ti consente di generare, memorizzare e gestire in modo sicuro le tue password e altre credenziali online. Addio alle password dimenticate o compromesse.

A tutto ciò si aggiunge l’utilissima funzione di backup nel cloud (75 GB disponibili con il piano) per proteggere i tuoi file e documenti importanti da perdite accidentali o da attacchi di ransomware. Inoltre, Norton 360 Premium offre strumenti extra – per la gestione delle attività dei figli online, ma anche di monitoraggio del Dark Web, che ti avvisa se le tue informazioni personali sono state compromesse.

Norton 360 Premium può essere utilizzato su un massimo di dieci dispositivi contemporaneamente: perfetto per chi ha tanti device, oppure vuole mantenere al sicuro l’intera famiglia. Con la promozione in corso, è il momento perfetto per investire nella tua sicurezza digitale: sottoscrivilo con il 60% di sconto sul primo anno, pari a soli 44,99 euro.