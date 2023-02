NordVPN è un SOGNO al 63% di SCONTO

NordVPN è tra le VPN più complete ad oggi disponibili al download. Attivala ora al 63% di sconto grazie alla Birthday Campaign. Ma non è tutto. Infatti, grazie a questa incredibile promozione puoi anche vincere ulteriori mesi extra completamente gratis di protezione e ottimizzazione.

Con la sua funzione Threat Protection inclusa hai molto più di una VPN in funzione sui tuoi dispositivi. In pratica ottieni un potente anti-malware e un perfetto ad blocker. Sempre in funzione, anche quando non sei collegato ai suoi server, questi – con un’azione costante e sinergica – bloccano tracker, malware, annunci pubblicitari e occhi indiscreti.

Ciò si traduce in una maggiore sicurezza online e in tempi di caricamento dei siti web molto più veloci e quindi dimezzati. Tutto in un’unica soluzione a un prezzo decisamente conveniente bloccato per ben 2 anni, senza altri costi aggiuntivi o rimodulazione dell’ultimo minuto.

Scegli il massimo della privacy con NordVPN. La società che gestisce e regola questa VPN ha di nuovo confermato la sua Politica No-Log. Ciò vuol dire che nulla dei tuoi dati personali verrà registrato e fornito, nemmeno se a chiederlo sono ISP o Enti Governativi.

NordVPN: internet senza limiti né censure

La privacy fornita da NordVPN deriva dai suoi server che ti offrono un collegamento online anonimo grazie a un tunnel crittografato AES a 256 bit. Di livello superiore, questo sistema garantisce una sicurezza imbattibile contro qualsiasi minaccia ai tuoi dati personali e dettagli bancari.

Inoltre, i suoi oltre 5400 server, posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo, trasformano la tua connessione rendendola senza limiti né censure. In pratica potrai accedere ai tuoi abbonamenti streaming da qualsiasi parte del mondo come se fossi in Italia. Lo stesso vale al contrario.

Oltre a ciò avrai anche accesso a una connessione con larghezza di banda illimitata. Infatti, sempre tramite i suoi server, ottieni una connessione performata. Lo streaming sarà senza buffering e il gaming perfettamente reattivo in qualsiasi situazione.

Approfitta ora di una delle promozioni più intriganti della storia. Attiva subito NordVPN al 63% di sconto per 2 anni. Aderendo alla Birthday Campaign ottieni anche in regalo altri mesi extra gratuiti di protezione, ottimizzazione e connessione senza restrizioni.

