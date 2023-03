NordVPN: scopri come ottenere fino a 1 anno GRATIS

Sicurezza e privacy al giorno d’oggi dovrebbero avere la priorità per tutti. Il web è sempre più pericoloso e non c’è altro modo per difendersi dalle minacce online. Per questo è necessario attivare una buona VPN e NordVPN è la migliore. Tra l’altro oggi puoi ottenere fino a 1 anno gratis in regalo. Attivala subito a questo link.

Così parteciperai alla Birthday Campaign che ti dà diritto a 2 anni di abbonamento al 63% di sconto. Una volta acquistato il piano VPN riceverai una email dove scoprirai il tuo regalo. Potrai vincere da un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 1 anno gratis. Non perdere questa opportunità per metterti al sicuro dai pericoli.

La tua connessione dati ha bisogno di sicurezza e privacy. Non sono solo hacker o malware a mettere in pericolo le tue informazioni personali, compresi dettagli bancari e di pagamento. Esistono anche i tracker che studiano e registrano i tuoi comportamenti sulla rete per poi profilarti a grandi aziende per fini commerciali.

Con NordVPN avrai attiva Threat Protection. Si tratta di una funzionalità all’avanguardia che aggira qualsiasi tracciamento, anche quello di grandi aziende come Facebook, Google, TikTok, Apple e molte altre ancora. Inoltre, ferma qualsiasi tipologia di virus e blocca annunci pubblicitari, pop up e banner. Così avrai una navigazione pulita e veloce.

NordVPN migliora la tua connessione dati

NordVPN non è solo sicurezza e privacy, ma anche ottimizzazione. Infatti, grazie a questa speciale VPN potrai godere di una connessione dati migliorata principalmente sotto due aspetti. Il primo riguarda le prestazioni. Una volta attivata l’app sui tuoi dispositivi noterai fin da subito maggiore velocità e stabilità nella navigazione online.

Questo grazie ai suoi server che forniscono una larghezza di banda illimitata. In pratica, è come percorrere l’autostrada sempre sulla corsia di emergenza anche quando il traffico è intenso o congestionato. Il flusso dati sarà rapido e senza interruzioni. Così otterrai anche uno streaming e un gaming sempre reattivi e senza disconnessioni.

Il secondo aspetto, invece, riguarda i contenuti. Infatti, con NordVPN potrai cambiare la tua posizione virtuale selezionando uno dei 5400 server posizionati in tutto il mondo. Il vantaggio è che non sarai più soggetto a georestrizioni né a censure. Avrai libero accesso a tutti i contenuti del web senza alcuna limitazione, anche per quanto riguarda lo streaming.

Perciò cosa stai aspettando? Attivala subito al 63% di sconto. Grazie alla Birthday Campaign, oggi ricevi anche un regalo pazzesco. Puoi vincere da 3 mesi fino a 1 anno di protezione VPN gratis aggiuntiva. Non perdere questa occasione finché sei ancora in tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.