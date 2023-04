NordVPN: scopri come diventare invisibile online

Attiva NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. La tua presenza online non sarà più la stessa. Infatti, grazie a questa VPN sarai completamente invisibile. In pratica, niente e nessuno riuscirà a risalire alla tua identità. Un’ottima soluzione per la tua privacy e la tua sicurezza.

Installa la sua app sui tuoi dispositivi, puoi attivarla su un massimo di sei contemporaneamente, e con un semplice tap attiva la protezione collegandoti a uno dei suoi server. Potrai decidere tu a quale connetterti oppure lasciare che sia la VPN a sceglierlo per te decidendo quello con le migliori prestazioni al momento.

In questo modo, ed è qui che avviene la magia, la tua connessione dati viene incanalata in uno speciale tunnel crittografato inaccessibile a terzi. Lì le tue informazioni vengono rese illeggibili attraverso una crittografia di livello superiore AES-256. Così ti assicuri l’anonimato al 100%.

NordVPN ti fornisce un Indirizzo IP diverso

Inoltre, per completare il tuo anonimato, NordVPN ti assegna un Indirizzo IP differente da quello reale in tuo possesso. Anche in questo caso puoi lasciare che sia la VPN ad assegnartelo autonomamente oppure decidere di riceverne uno dedicato e italiano con server a Milano. Attivala ora al 63% di sconto con 3 mesi gratis extra.

Ottieni subito una connessione dati completamente protetta da hacker, malware e occhi indiscreti. Blocca qualsiasi attività di tracking a tuo danno con Threat Protection, la sua funzionalità inclusa che si attiva anche quando non sei connesso ai server VPN. Così hai una protezione completa ed efficace, sempre e ovunque.

Non perdere altro tempo, le minacce online non aspettano te. Ottieni NordVPN e inizia fin da subito a proteggere i tuoi dati personali, la tua privacy e i tuoi dettagli di pagamento. Così puoi dormire sonni tranquilli, sicuro che la tua identità digitale sarà protetta in modo efficiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.