NordVPN: la scelta furba per sicurezza, privacy e ottimizzazione

Ottieni NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi extra. Grazie a questa offerta speciale hai sicurezza, privacy e ottimizzazione su tutti i tuoi dispositivi. Infatti, la sua app ufficiale è compatibile con qualsiasi sistema operativo. Inoltre, puoi installarla e attivarla contemporaneamente fino a un massimo di 6 dispositivi. Molto conveniente, è la soluzione furba per ottenere il massimo della protezione in un’unica soluzione vincente ed economica.

Grazie a questa VPN hai il massimo della sicurezza perché include una funzionalità, detta Threat Protection, che offre 3 funzioni importantissima. Un anti-malware che contrasta qualsiasi attacco hacker o malware ai tuoi dispositivi analizzando in anticipo qualsiasi file per scongiurare possibili infezioni. Un anti-tracker che blocca qualsiasi attività di tracking in grado di monitorare i tuoi dati e le tue preferenze. Un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop-up su pagine web e in app.

Insomma, NordVPN è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza. Nondimeno, la sua tecnologia offre anche privacy e ottimizzazione. Fai la scelta giusta e goditi una connessione dati come mai prima. Protezione ai massimi livelli e velocità eccezionali sono all’ordine del giorno se hai attiva la sua app su tutti i tuoi dispositivi. Scopriamo insieme queste altre due caratteristiche vincenti.

NordVPN: per privacy e ottimizzazione

Attiva NordVPN e ottieni il massimo della privacy. I suoi server di proprietà incanalano la tua connessione dati in un tunnel crittografato che rende completamente anonime le informazioni inviate e ricevute. In questo modo niente e nessuno è più in grado di risalire alla tua identità sfruttando le tue attività online. Ciò vuol dire che puoi tranquillamente acquistare, consultare e operare senza alcun pericolo su web e app di pagamento.

Inoltre, grazie a questa VPN, hai anche un’ottimizzazione in tempo reale della tua connessione. I suoi server offrono, sempre e ovunque, una larghezza di banda illimitata. In altre parole sarai indipendente da traffico dati e operatori telefonici perché avrai un flusso dati costantemente stabile, fluido e veloce. Così puoi goderti uno streaming senza buffering e un gaming senza interruzioni.

