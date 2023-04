NordVPN: Piano Standard a soli 3,29€ e 3 mesi Gratis

Scegli NordVPN, oggi il Piano Standard è in offerta a soli 3,29 euro. Attivalo subito e ottieni 3 mesi extra gratis. Stiamo parlando di uno sconto secco del 60%. Infatti, il bundle in promozione si propone a soli 88,83 euro, anziché 223,83 euro, per i primi 2 anni.

Un’ottima occasione da prendere subito al volo se vuoi aggiudicarti sicurezza e privacy con una VPN sempre all’avanguardia. Tra l’altro questo provider include anche la Garanzia di Rimborso Totale entro 30 giorni dalla data di acquisto. Come funziona?

In pratica, durante l’utilizzo di NordVPN se dovessi riscontrare qualche anomalia o problema puoi contattare il servizio assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Nel caso non fossi soddisfatto della soluzione o il problema dovesse persistere, per qualsiasi ragione, puoi richiedere entro i 30 giorni un rimborso totale dell’acquisto.

NordVPN: cosa include il Piano Standard

Acquista ora il Piano Standard NordVPN a soli 3,29 euro al mese. In questo modo ottieni il massimo della protezione a un prezzo decisamente vantaggioso. Inclusi hai anche altri 3 mesi extra di VPN oltre al piano di 2 anni sottoscritto. Ma quali sono le funzioni incluse nel Piano Standard?

VPN sicura e ad alta velocità che cripta la tua connessione internet, recupera la privacy digitale e ti permette di accedere ai tuoi contenuti preferiti con una velocità eccezionale;

sicura e ad alta velocità che cripta la tua connessione internet, recupera la privacy digitale e ti permette di accedere ai tuoi contenuti preferiti con una velocità eccezionale; anti-malware in grado di avvisarti sui siti non sicuri e di analizzare file e allegati prima di approvare il download per assicurarti che non contengano malware;

in grado di avvisarti sui siti non sicuri e di analizzare file e allegati prima di approvare il download per assicurarti che non contengano malware; anti-tracker capace di fornirti un’esperienza di navigazione più sicura impedendo che siti web e terzi monitorino le tue attività online;

capace di fornirti un’esperienza di navigazione più sicura impedendo che siti web e terzi monitorino le tue attività online; ad-blocker in grado di nascondere pubblicità, pop up e banner fastidiosi sia in app che su siti.

Insomma, NordVPN è la soluzione completa alla tua sicurezza online. Oggi la ottieni a un prezzo veramente speciale. Perciò non rinunciare a una navigazione sicura, protetta e ottimizzata. Scegli la VPN che ti regala 3 mesi gratis e tanta velocità online in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.