NordVPN è navigazione e streaming senza disconnessioni

Risolvi i problemi delle disconnessioni con NordVPN, oggi al 63% di sconto e 3 mesi extra. Grazie a questa VPN potrai davvero goderti una navigazione online e uno streaming quasi sempre perfetti. Infatti i suoi server vanno a lavorare sulla stabilità della tua connessione, indipendentemente da traffico dati e operatori telefonici.

In pratica non importa se quel momento della giornata è particolarmente congestionato, tu avrai comunque un flusso dati stabile e veloce. Stessa cosa vale anche quando il tuo operatore telefonico non riesce ad assicurarti una buona qualità di rete. La larghezza di banda illimitata dei suoi server farà il resto del lavoro.

Con NordVPN avrai velocità e sicurezza in un’unica applicazione, compatibile con tutti i sistemi operativi. Attraverso il suo ecosistema semplice e intuitivo potrai selezionare le impostazioni migliori per la tua area geografica e per ciò che devi fare. Non devi essere un esperto di informatica per ottenere il meglio da internet.

NordVPN: streaming senza buffering e gaming ultra fluido

Quando si tratta di streaming e gaming la qualità della connessione dati è indispensabile. Pensa, per vedere un film in HD ti bastano solo 10 Mbps in download. Con NordVPN attiva sui tuoi dispositivi puoi ottenere fino e oltre i 6730 Mbps, come dimostrano le ultime ricerche di AV-Test.

Puoi avere uno streaming senza buffering per goderti tutti i contenuti live senza interruzioni né rallentamenti, anche in 4K UHD. Perché scendere a compromessi quando, con il 63% di sconto, ottieni una soluzione perfetta per il tuo intrattenimento di lusso! Senza parlare del gaming ultra fluido.

Insomma, NordVPN è la soluzione perfetta per chi cerca sicurezza, privacy e ottimizzazione in un unico servizio. Con un solo abbonamento hai tutto questo e molto di più. Infatti, ottieni anche un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker per goderti tutti i contenuti che vuoi senza distrazioni né pericoli.

