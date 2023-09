NordVPN in sconto fino al 68% e con Buono Amazon in regalo con QUEST'OFFERTA

La promozione di NordVPN è quella giusta: ora attivare una nuova VPN conviene ancora di più. Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile scegliere il piano biennale di NordVPN beneficiando di uno sconto fino al 68% oltre che di 3 mesi gratis aggiuntivi (per un totale di 27 mesi di abbonamento) e di un Buono Amazon che può arrivare fino a 30 euro.

Per accedere alla promozione è possibile visitare il sito ufficiale di NordVPN e seguire la procedura guidata di attivazione, scegliendo tra i tre piani disponibili. C’è il piano Standard che costa 3,79 euro al mese e include l’accesso alla VPN illimitata. Da notare anche i piani Plus, con Password Manager, e Completo, con anche 1 TB in cloud, al costo, rispettivamente, di 4,99 euro e 5,79 euro al mese.

NordVPN conviene di più: prezzo scontato e Buono Amazon in regalo

La nuova promozione consente di sfruttare al massimo NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN e in grado di garantire un servizio con:

connessione protetta dalla crittografia

politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento un network di oltre 5.000 server per geolocalizzare facilmente la propria posizione in un altro Paese

per geolocalizzare facilmente la propria posizione in un altro Paese una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

Per poter accedere a NordVPN è ora possibile scegliere tra tre diversi piani:

Standard con VPN illimitata al costo di 3,79 euro al mese; include un Buono Amazon da 10 euro in regalo

con VPN illimitata al costo di include un Plus con VPN illimitata e Password Manager al costo di 4,59 euro al mese ; include un Buono Amazon da 20 euro in regalo

con VPN illimitata e Password Manager al costo di ; include un Completo con VPN illimitata, Password Manager e 1 TB in cloud al costo di 5,79 euro al mese; include un Buono Amazon da 30 euro in regalo

Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungere il sito ufficiale di NordVPN e poi scegliere il piano da attivare. Su tutti i piani della VPN è disponibile una garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di provare senza pensieri il servizio.

Le offerte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata con possibilità, scegliendo di completare l’attivazione con PayPal, di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi, in modo da dilazionare la spesa in un periodo di tempo più lungo.

