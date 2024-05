NordVPN lancia a sorpresa la migliore offerta di sempre (fino al 73% di sconto)

In occasione del ponte del 1° maggio l’azienda Nord Security ha lanciato la migliore offerta di sempre sul piano di due anni di NordVPN. Gli utenti che desiderano sottoscrivere una VPN seria e affidabile possono farlo contando su un maxi sconto fino al 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi (invece di 8,29 euro).

Oltre allo sconto maggiore (di solito infatti si attesta intorno al 60%), per quest’ultima promozione gli utenti possono beneficiare anche di una gift card del valore massimo di 50 euro. Il voucher GoGift è utilizzabile non solo su Amazon, ma anche su MediaWorld, App Store, GameStop, Italo, Flixbus, Smartbox, Volagratis, Airbnb e altri negozi digitali.

Come sfruttare al massimo la migliore offerta di sempre di NordVPN

Per usufruire al massimo dell’ultima promo di NordVPN occorre sottoscrivere il piano Ultimate della durata di due anni, con cui è possibile beneficiare di un maxi sconto di quasi 500 euro nell’arco di 24 mesi (175,23 euro invece di 672,03 euro, per 6,49 euro al mese), a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e la Global Gift Card di GoGift da 50 euro. Per ottenere la carta regalo occorre rimanere clienti di NordVPN per almeno 31 giorni, con la ricezione del voucher che scatterà in automatico nell’arco di 31-50 giorni all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione.

Gli altri piani disponibili sono Plus e Base: il piano Plus è in offerta a 3,99 euro al mese (71% di sconto), con una gift card di GoGift del valore di 20 euro; Base si conferma invece essere il piano più economico a soli 3,09 euro al mese per 24 mesi, con il valore del voucher di GoGift che scende a 10 euro. Inoltre, tutti i tre piani beneficiano di 3 mesi extra di servizio in regalo.

Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale di NordVPN.