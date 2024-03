NordVPN: extra sconto del 5% per la VPN con QUESTO CODICE (anche con 1 TB in cloud)

È il momento giusto per attivare NordVPN. Il servizio, da tempo considerato come la miglior VPN sul mercato, festeggia il compleanno con una promo esclusiva. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di ottenere un 5% di extra sconto utilizzando il codice SCONTO5.

Grazie a questa promo, quindi, il costo di NordVPN si riduce a 3,79 euro al mese scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione, e con 3 mesi gratis da regalare a un amico.

Da notare, inoltre, che, con appena 2 euro in più, è possibile aggiungere 1 TB in cloud e il password manager multi-piattaforma, scegliendo il piano Completo. Per accedere alle offerte basta visitare il sito di NordVPN. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

NordVPN ora costa meno con la nuova promo

Per chi è alla ricerca di una VPN illimitata, in questo momento, la scelta giusta è NordVPN che garantisce:

una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server , sparsi in tutto il mondo

, sparsi in tutto il mondo una connessione tramite rete VPN senza limiti di banda

la possibilità di utilizzare la VPN su 6 diversi dispositivi

Grazie all’offerta in corso, NordVPN ora costa 3,79 euro al mese, attivando il piano biennale e applicando il codice SCONTO5. Tale codice è vale anche sul piano Completo, sempre in versione biennale, che costa 2 euro in più e aggiunge 1 TB in cloud e il password manager.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Tutte le offerte di NordVPN includono una Garanzia di rimborso di 30 giorni oltre alla fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal per dilazionare la spesa.