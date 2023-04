NordVPN è un'ottima difesa contro i trojan bancari

Una delle minacce più pericolose della storia odierna sono i trojan bancari. Questi virus potenti si diffondono tramite app infette, email, pagine di phishing, download e hanno come obiettivo quello di rubare le tue credenziali per accedere a conti di pagamento e conti correnti online. Contro tutto questo ti serve una potente arma di difesa: NordVPN, oggi in offerta al 63% di sconto.

Tra l’altro, in questi giorni, attivando il Piano VPN di 2 Anni ottieni anche 3 mesi extra gratis in regalo. Perciò hai il massimo della protezione, per più tempo e risparmiando. Niente male vero? Però sbrigati perché hacker e cybercriminali non aspettando te.

Infatti essere connessi online è un enorme vantaggio, ma diventa anche un costante pericolo. Questo perché sempre più spesso gli utenti “spensierati” subiscono attacchi informatici e malevoli che rubano i dati di carte di credito, Home Banking e account come PayPal, Klarna e molti altri.

NordVPN mette a tua disposizione sui dispositivi dovi installi la sua app un piano di difesa efficiente e completo per avere il massimo controllo sulla tua privacy e sulla tua sicurezza. Scopri le funzionalità incluse in questa incredibile VPN che sa distinguersi bene dalla massa.

NordVPN è un anti-malware potente

Installando NordVPN ti assicuri un potente anti-malware sempre in funzione. Grazie alla funzione Threat Protection inclusa dormi sonni tranquilli e navighi a occhi chiusi. Ogni download, sito web o contenuto online viene sapientemente verificato per scongiurare possibili infezioni. Così sarai protetto da malware e quindi anche da trojan bancari.

Un altro aspetto fondamentale di questa funzionalità è che integra un interessante anti-tracker. Questo blocca qualsiasi attività di tracking adoperata nei confronti della tua connessione dati. Acquisti, cronologia, durata delle sessioni, posizione virtuale e reale saranno sempre nascoste a qualsiasi individuo o azienda in cerca delle tue informazioni personali.

Scegli NordVPN per privacy, sicurezza e protezione in tempo reale. Meglio di una VPN, potente come un antivirus. La soluzione ideale per mettere al sicuro dettagli bancari, risparmi e carte di pagamento esiste e oggi è al 63% di sconto con 3 mesi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.