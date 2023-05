NordVPN: 3 vantaggi che rendono questa VPN SPECIALE

Acquista ora NordVPN: 63% di sconto e 3 mesi extra in regalo. Una promozione fantastica, utile per convincerti ad attivare questa VPN sui tuoi dispositivi. Le minacce online si stanno intensificando, ecco perché hai bisogno di un sistema di difesa potente e innovativo che integri tutto il necessario per la tua sicurezza in un’unica app leggera e multidispositivo.

Compatibile con tutti i sistemi operativi, hai un’applicazione universale particolarmente intuitiva e semplice da utilizzare. Non devi far altro che scaricarla e avviarla inserendo le tue credenziali utilizzate in fase di acquisto. Successivamente con un semplice tap ti colleghi a uno dei suoi server e inizi a navigare in totale sicurezza, velocità e privacy.

NordVPN non è il solito provider. Questa VPN è davvero speciale perché integra funzionalità e benefici unici che altre non hanno. Infatti, oltre a incanalarti in un tunnel crittografato – così da rendere la tua connessione dati anonima e inviolabile – offre altri 3 vantaggi molto interessanti e particolarmente utili. Scopriamoli insieme in questo articolo.

NordVPN: 3 vantaggi, 1 VPN

Scegli NordVPN per privacy, ottimizzazione e sicurezza. Si tratta di una VPN completa e affidabile. Se ancora hai qualche dubbio approfitta ora del prezzo al 63% di sconto con 3 mesi extra in regalo e della promo “Soddisfatti o Rimborsati” che ti rimborsa l’importo totale speso se entro 30 giorni non sei soddisfatto del servizio. Vediamo ora i 3 vantaggi che la rendono così speciale:

Threat Protection, la funzionalità esclusiva che integra anti-malware, anti-tracker e ad-blocker per fermare qualsiasi minaccia online, eliminare le attività di tracking e nascondere pubblicità su siti web e app; Indirizzo IP Dedicato con Server in Italia e più precisamente a Milano e ora anche a Roma; Larghezza di Banda Illimitata sempre e ovunque grazie ai suoi 5700 server sparsi in 61 Paesi di tutto il mondo.

