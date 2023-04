NordVPN 2 ANNI: 63% di SCONTO e 3 mesi EXTRA GRATIS

Assicurati 2 Anni di NordVPN al 63% di sconto. Grazie a questa promozione risparmi più della metà rispetto al prezzo di listino. Inoltre, oggi ricevi anche un interessante regalo. Attivando questa VPN ti vengono immediatamente omaggiati 3 mesi extra gratis.

Un’opportunità golosa per mettere al sicuro tutti i tuoi dispositivi. Infatti, con un solo abbonamento ne puoi proteggere fino a 6 contemporaneamente. Inoltre la sua app è disponibile per qualsiasi sistema operativo, così da garantire il massimo della sicurezza a tutti.

Installala in pochi semplici passaggi. Una volta avviata, attivala prestando attenzione che la Modalità Risparmio Batteria non blocchi il suo processo in background. In questo modo permetti al provider di continuare a lavorare indisturbato senza interferire su prestazioni e longevità della batteria.

NordVPN: 63% di sconto e 3 mesi extra gratis, che BOMBA

Con NordVPN al tuo fianco puoi dormire sonni tranquilli quanto tu o i tuoi famigliari sono online. Grazie ai suoi server hai il massimo della protezione, senza sbavature. Questa VPN ti fornisce sempre un Indirizzo IP differente da quello reale e una posizione virtuale che scegli tu o permetti a lei di selezionare in base alle circostanze.

Ciò garantisce un perfetto anonimato. In pratica niente e nessuno è in grado di risalire alla tua identità digitale. Sarai come un fantasma sulla rete. Anche i tracker non possono far nulla. Preferenze, durata sessioni, acquisti online e cronologia risultano completamente illeggibili e anonime.

Inoltre, sei anche protetto da possibili attacchi hacker e malware. Con ThreatProtection hai una funzionalità integrata in NordVPN che garantisce uno scudo di difesa efficace contro qualsiasi pericolo del web e una scansione regolare dei download per scongiurare possibili infezioni. Scegli per te e per la tua famiglia il meglio in quanto a sicurezza, privacy e ottimizzazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.