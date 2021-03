HMD Global terrà un evento di lancio il prossimo 8 aprile. Si dice che la società annuncerà gli smartphone Nokia X10 e X20 e Nokia G10. Il rapporto iniziale su quest’ultimo device prevedeva l’arrivo di un dispositivo incentrato sul gaming da mobile. Tuttavia, dalla sua comparsa su Geekbench, abbiamo scoperto che il device sarà un semplice budget-phone con un chipset a bassa potenza. Dopo avervi fornito ieri le specifiche tecniche del suddetto prodotto, un nuovo rapporto di Nokia Power User ha rivelato i dettagli chiave di un nuovo telefono denominato “Nokia G20“, che potrebbe essere commercializzato a breve.

Nokia G20: budget phone con un po’ di pepe

Giusto come “remind me“, il Nokia G10 ha ottenuto un punteggio di 150 nel test single-core e 858 nel multi-core. Il portatile ha registrato punteggi così bassi perché è dotato di un chipset Helio P22, che è menzionato con il numero di modello MT6762. Il SoC è supportato da piccoli banchi RAM e funziona sul sistema operativo Android 11.

Si ipotizza che il telefono disponga di un display HD + da 6,4 pollici, un sistema composto da quattro fotocamere con sensore principale da 48 megapixel, una fotocamera selfie da 16 megapixel, banchi RAM variabili da 3 GB o 4 GB e dispone di memorie da 32 GB / 64 GB. Ad alimentare il tutto ci penserà una batteria da 4.000 mAh con supporto di ricarica da 10 W . Può arrivare nelle edizioni di colore blu e viola.

Secondo NPU, sembra che il G20 invece, sarà un prodotto più prestante, dotato di un chip MediaTek più potente. Senza menzionare i dettagli, il giornale ha affermato che il nuovo mediogamma sarà dotato di fotocamere migliori rispetto al modello entry-level. Entrambi i gadget comunque, presenteranno elementi in comune con il Nokia 5.4. A quanto pare, il G10 sarà un’alternativa economica al 5.4, mentre il G20 dovrebbe offrire specifiche migliori rispetto a quest’ultimo.

Dulcis in fundo, il Nokia G20 potrebbe arrivare con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe essere disponibile in colori come argento e blu. Il modello base potrebbe avere un prezzo di 169 euro (~ $ 201). Appare evidente dunque quale sia il piano di HMD Global: conquistare la fascia bassa del mercato.

