Per gli amanti degli smartphone Nokia arriva una notizia in anteprima: le specifiche tecniche del Nokia G10 sono trapelate prima dell’annuncio previsto per l’8 aprile.

Nokia G10: cosa sappiamo

HMD Global dovrebbe svelare una serie di nuovi smartphone Nokia l’8 aprile: oltre ai X10 e X20, due dei prossimi telefoni 5G dell’azienda, è previsto anche l’annuncio del Nokia G10. E proprio di quest’ultimo terminale sono appena emerse in Rete alcune delle specifiche tecniche, compreso il prezzo che, stando all’indiscrezione, sarà veramente contenuto.

Venendo ai primi dettagli, pare che il Nokia G10 sarà disponibile in due tonalità di colore – blu e viola – e costerà circa 140 € (certamente la variante più economica).

Il principale punto di forza del suddetto telefono dovrebbe essere tuttavia la configurazione della fotocamera, composta da ben quattro sensori: il principale da 48 MP, quello di profondità da 2 MP, la camera ultrawide da 5 MP e la macro da 2 MP. Sulla parte anteriore del device, invece, dovremmo trovare una selfie-camera da 16 megapixel e, sul retro, anche un flash LED.

Il rumor non rivela il nome del chipset, ma si parla di un processore octa-core e di due varianti di memoria: una da 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno e l’altro da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria (espandibile tramite microSD).

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, pare che l’economico Nokia G10 sfoggerà un ampio display HD + da 6,4 pollici e conterà su un’enorme batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 10 W; inoltre, lo smartphone eseguirà Android 11 e sarà dotato del supporto dual SIM.

Nokia

Smartphone