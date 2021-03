HMD Global ha appena pianificato un evento per l’8 aprile; secondo quanto si ipotizza, sembra che diversi nuovi smartphone Nokia verranno presentati a breve. Sono aperte le ipotesi: quale device vedremo? Ci sarà anche il fantomatico 9.X super top di gamma o saranno solo midrange premium/low-budget?

Nokia: cosa aspettarci?

Il colosso finlandese ha programmato un nuovo evento per l’8 aprile in cui l’azienda prevede di presentare i nuovi terminali Nokia per il 2021. L’azienda menziona solo l’hashtag #LoveTrustKeep insieme alla data e ad un uomo che guarda i pini senza dare alcun suggerimento su cosa aspettarci. In effetti la foto è alquanto misteriosa e criptica.

I rendering di Nokia 7.3 / 7.4, erede spirituale del Nokia 7.2, sono emersi a settembre e hanno mostrato il pannello con risoluzione FHD + HDR da 6,5 ​​pollici, una fotocamera posteriore da 48 Mpx insieme ad un sensore ultra-ampio, uno destinato agli scatti macro e uno per le foto con bokeh attivo. Non mancherebbe una fotocamera frontale da 24 MP e una batteria da 4.000 mAh. A tal proposito, il capo di HMD Juho Sarvikas ha già confermato che la società sta lavorando ad uno smartphone di fascia media alimentato dal processore Snapdragon 690 5G.

I rendering del Nokia 6.3 / 6.4 sono emersi all’inizio di quest’anno e hanno evidenziato uno schermo con notch a goccia da 6,45 pollici, quattro fotocamere posteriori con doppio flash LED sul pannello posteriore, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente che funge anche da pulsante di accensione e un pulsante Google Assistant dedicato.

Ci sono anche diversi leaks sul lancio del Nokia G10 avente numero di modello TA-1334. Questo sarà un device rivoluzionario (almeno sul lato del marketing) e segnerà una svolta nell’intera nomenclatura dei prodotti di casa HMD Global. Dovremmo conoscere i nuovi prodotti l’8 aprile; l’evento inizierà alle ore 16:00 (orario italiano).

