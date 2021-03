A gennaio, un misterioso telefono di casa HMD Global etichettato come “Quick Silver” è stato avvistato sulla piattaforma di benchmarking di Geekbench. Nuove informazioni condivise da Nokia Power User rivelano che questo dispositivo potrebbe essere lanciato presto con il moniker di Nokia X20. Il device sarà accompagnato da un altro prodotto denominato Nokia X10. La pubblicazione ha condiviso le specifiche chiave dei nuovi terminali in arrivo.

Nokia: X10 e X20 5G saranno midrange premium

Sono passati diversi anni da quando abbiamo visto in commercio un prodotto Nokia facente parte della serie “X”. Adesso sembra che l’azienda voglia rimettere in commercio dei nuovi gadget aventi questa nomenclatura cercando di innovare così il suo comparto marketing, pur mantenendosi fedele alla tradizione.

La pubblicazione ha affermato che lo smartphone Nokia X10 ha il nome in codice “Scarlet Witch”. Gli smartphone X10 e X20 dovrebbero entrambi presentare la piattaforma mobile Snapdragon 480 pronta per 5G. L’X10 verrà fornito con 6 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, il che suona un po’ strano; sarà disponibile in due colorazioni (bianco e verde).

D’altro canto, il Nokia X20 sarà un modello premium in quanto arriverà con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Questo modello sarà disponibile in due tinte: il blu e il sabbia. L’X10 potrebbe avere un prezzo di 300 euro, mentre l’X20 potrebbe costare 349 euro . Considerate le specifiche tecniche ci sembrano dei costi leggermente elevati, pertanto vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale“.

HMD Global ha recentemente confermato che terrà un evento di lancio l’8 aprile. Si ipotizza che la società possa annunciare il nuovissimo Nokia G10. ma anche i famigerati X10 e X20 appena avvistati.

Giusto come “remind me“, il G10 dovrebbe arrivare con un display da 6,4 pollici, un processore octa-core e un sistema fotografico composto da quattro telecamere guidato da un obiettivo da 48 megapixel.

Nelle notizie correlate, si ritiene anche che HMD Global stia lavorando ad un successore del Nokia 8.3 5G. Questo dispositivo dovrebbe arrivare con uno schermo QHD + da 6,5 ​​pollici con supporto per la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, l’imminente chipset Snapdragon 775G, una batteria da 5.000 mAh e un sistema di telecamere penta-obiettivo con sensore principale da 108 megapixel. Restate connessi per rimanere sempre aggiornati in merito.

