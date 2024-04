Non farti scappare l'iPhone 15 in sconto di ben 200€

In ambito smartphone, uno dei brand che spiccano in assoluto è senza alcun dubbio Apple: ormai da anni crea prodotti apprezzatissimi in tutto il mondo, potenti e con un comparto fotografico davvero incredibile. Per questo abbiamo pensato di proporti l’ottimo iPhone 15 in sconto di ben 200€ da Mediaworld. Se lo acquisti oggi nella graziosissima colorazione verde, hai l’occasione di portarlo a casa ad appena 779,00€ invece di 979,00€! Una promo davvero imperdibile, tenendo presente che gli sconti succosi sui prodotti Apple sono sempre rari e su pochissimi articoli in commercio.

Prezzo SHOCK di sconto dell’iPhone 15

L’iPhone 15 ridefinisce l’esperienza mobile con un insieme di funzionalità avanzate e un design innovativo che lo rendono un dispositivo indispensabile per chiunque sia alla ricerca di prestazioni elevate e affidabilità. Dotato di Dynamic Island, un’innovativa funzionalità che ti mostra notifiche e attività in tempo reale, l’iPhone 15 ti permette di restare sempre connesso e aggiornato su ciò che è più rilevante: messaggi, app aperte o altro ancora.

Anche il design dell’iPhone 15 è all’avanguardia, pur mantenendo lo stile e la modernità che contraddistinguono già da anni i prodotti Apple. In primis, è provvisto di un corpo robusto realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, resistente e anche super comoda da tenere in mano. La parte anteriore – protetta da Ceramic Shield – offre una resistenza superiore a qualsiasi vetro per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ ti assicura una luminosità eccezionale, in qualsiasi momento e anche mentre sei sotto la luce del sole diretta.

Ma non possiamo parlare di questo iPhone senza dedicare qualche riga alla bellezza del comparto fotografico! La fotocamera principale da 48MP del iPhone 15, infatti, ti assicura immagini e video nitidi e dettagliati, mentre il teleobiettivo 2x offre la possibilità di scattare foto con un’inquadratura perfetta per i tuoi soggetti preferiti. Grazie alla fotografia computazionale abilitata dal potente chip A16 Bionic, puoi ottenere ritratti di nuova generazione con colori intensi e dettagli impeccabili. Acquistalo ora che è in sconto di ben 200€ solo da Mediaworld!