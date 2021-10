Non aggiornate i vostri Xiaomi ad Android 12, per ora

Xiaomi è stato tra i primi produttori a testare la sua skin proprietaria basata su Android 12. L'azienda ha rilasciato la versione beta della MIUI alla dodicesima iterazione del robottino verde per i suoi flagship Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11i. Chi ha deciso di sfidare la sorte ed ha potuto testare la versione beta del firmware se ne è presto pentito.

Android 12 e smartphone Xiaomi: “brick” assicurato

Dopo aver installato gli aggiornamenti con i numeri di codice “V12.5.1.0.SKBMIXM“, “V12.5.1.0.SKKMIXM“, “V12.5.1.0.SKAMIXM” su Xiaomi Mi 11, Mi 11i e Mi 11 Ultra, rispettivamente, i telefoni si sono trasformati in meravigliosi pezzi di metallo inutilizzabili. Gli utenti ora devono restituire loro la vita contattando il centro servizi della compagnia.

La storia di questi smartphone ha dimostrato che le aziende stanno consapevolmente avvisando i tester del rischio che può derivare dall'esecuzione di un aggiornamento anticipato, che è pieno di bug ed errori. Le persone dovrebbero sempre ricordare che qualsiasi azione con le build beta viene eseguita sotto la propria responsabilità e a proprio rischio e pericolo.

Al momento, non sappiamo se il problema sia disponibile per la maggior parte degli smartphone che hanno partecipato al programma di test Mi Pilot, o se si tratta di casi eccezionali.

Android 12

Dopo due anni di stop, Google sembra aver deciso di rinnovare la tradizione di nominare le nuove versioni di Android con i nomi di dolci. Dave Burke, VP di Android Development di Google, ha appena confermato su Twitter che Android 12 è stato chiamato Snow Cone.

È importante notare che si tratta di informazioni ufficiali provenienti da uno dei dirigenti del marchio. Per molti fan del “robot verde” questo è un evento tanto atteso. Va notato che il primo nome “dolce” di Android 1.5 era Cupcake, rilasciato nell'aprile 2009. Le prime due versioni di Android, 1.0 e 1.1, invece, non avevano nomi.

Giusto come “remind me”,, Android 12 è stato rilasciato questa settimana ma non è ancora disponibile ufficialmente sui Pixel. Sui telefoni dei brand rivali invece, approderà nei mesi a venire. Secondo una prima roadmap trapelata in rete,gli smartphone Samsung, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo e Xiaomi riceveranno la versione di BigG “più tardi quest'anno“.