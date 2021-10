Android 12: ecco quali smartphone lo riceveranno

Finalmente Google ha rilasciato Android 12: ecco tutti i dispositivi che riceveranno ufficialmente l'aggiornamento. Sfortunatamente, per i possessori di telefoni Pixel, la versione del sistema operativo non è ancora disponibile e continuerà ad essere così per diversi giorni. Il blog degli sviluppatori Android ha fornito una roadmap di rilascio per i terminali di BigG insieme ad una data provvisoria per gli smartphone Samsung, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo, Xiaomi e Tecno.

Android 12: il vostro device rientra fra questi?

Naturalmente, coloro che fanno parte dei programmi beta offerti dagli OEM partecipanti possono comunque provare l'aggiornamento ad Android 12 prima che venga distribuito in fase ufficialmente, ma ci si deve aspettare dei bug.

Indipendentemente da ciò, questo è un modo davvero strano per Google di annunciare una nuova versione di Android. I nuovi update del firmware di BigG in genere vengono implementati sui Pixel non appena viene rilasciata la AOSP.

Il ritardo nella distribuzione di Android 12 può essere attribuito al fatto che si tratta di uno degli aggiornamenti più significativi degli ultimi anni, che aggiunge una ventata di freschezza al sistema operativo. Ciò è stato possibile grazie al Material You, un nuovo linguaggio di design che privilegia grandi elementi arrotondati per una migliore intuitività ed una estetica più accattivante. È affiancato da un sistema di temi dinamici che assorbe i colori dallo sfondo corrente e li “spalma” sulle app supportate.

Un'altra novità è l'inclusione di animazioni sofisticate in tutto il sistema, così come le app di Google. A ciò si aggiunge l'arrivo dei nuovi widget che hanno un look più aggressivo e sono più interattivi che mai.

Ora, di seguito abbiamo elencato i dispositivi che riceveranno sicuramente Android 12.

Google: Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5.

Xiaomi: MIX 4, 11T Pro, Pad 5 / Pad 5 Pro / Pad 5 Pro 5G, Mi 11 Lite 4G / 5G, Mi 10 / 10 Pro / 10 Ultra / 10 Lite 5G, Mi 10T /10T Pro, Redmi K30S Ultra, Mi 10i / 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi K30 Pro / Zoom / Poco F2 Pro, Redmi K30 5G, K30i 5G, Redmi Note 10, 10 Pro, Pro Max, 5G e 10T, Redmi 8 (2021).

POCO: X3 Pro, F3 GT / Redmi K40 Gaming, M3 Pro 5G

OnePlus: OnePlus 9, 9 Pro, 9R, OnePlus 8, 8 Pro, 8T, OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro, Nord, Nord 2, Nord CE.

OPPO: Find X3, Pro, Mors Exploration Edition, X2, X2 Pro Lamborghini, LoL Edition, Reno 6 Pro+ 5G, 5G Conan, Reno6 5G, Ace2, Ace2 EVA, RenoS Pro+ 5G, Pro 5G, RenoS 5G, Reno5, K, K9, A95, A93, Reno Ace, Reno Ace Gundam, Zoom 10X, Reno Barcellona Edition, Reno4 Pro 5G, Reno4 5G, Reno3 Pro 5G, Reno3 5G, K9 Pro 5G, K7, K7X, A93s, A92s, A72, A55, A53.

Samsung

L'OEM sudcoreano non ha confermato quali telefoni riceveranno l'aggiornamento ad Android 12. Ma SamMobile ha rilasciato un elenco ipotetico, che puoi controllare fra poco. Tenete presente che la lista non è definitiva e che altri dispositivi potrebbero essere aggiunti o rimossi nelle prossime settimane.